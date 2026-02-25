Hành trình trẻ hóa của taekwondo Việt Nam

Đội tuyển taekwondo quốc gia đã sớm trở lại tập luyện kể từ mùng 3 tết (ngày 19-2) tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (TPHCM) với tinh thần hứng khởi và quyết tâm mạnh mẽ.

Năm 2026 chứng kiến sự thay đổi quan trọng trong công tác xây dựng khung đội hình đội tuyển. Với 22 vận động viên (VĐV) được triệu tập, đội tuyển taekwondo quốc gia được huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Duy cùng 2 chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Iran dẫn dắt. Năm nay đánh dấu lần đầu tiên sau 12 năm, các thành viên nội dung đối kháng nam và nữ cùng hội quân tại TPHCM - nơi từng là cái nôi của taekwondo Việt Nam. Đây là giai đoạn bản lề trong chiến lược trẻ hóa lực lượng, từng bước tái thiết đội hình khi những gương mặt kỳ cựu như Trương Thị Kim Tuyền, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Bạc Thị Khiêm, Lý Hồng Phúc... đã giải nghệ.

Trong đội hình mới phần lớn là những gương mặt trẻ vừa bước vào cấp độ tuyển quốc gia như: Nguyễn Thị Mai (49kg nữ), Nguyễn Thị Loan (53kg nữ), Nguyễn Hồng Trọng (54kg nam), Trần Hồ Nhân Văn (trên 78kg nam)..., taekwondo quốc gia hướng đến mục tiêu gặt hái thành tích cao tại Asiad 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản và xa hơn là Olympic Los Angeles 2028. Taekwondo Việt Nam đặt kỳ vọng lấy lại vị thế sau khi không thể góp mặt ở kỳ Olympic Paris 2024.

HLV Nguyễn Văn Duy (đội tuyển taekwondo quốc gia) cho biết: "Đội tuyển có sự chuyển giao thế hệ rõ nét khi danh sách tập trung có nhiều gương mặt trẻ góp mặt. Các em còn hạn chế kinh nghiệm nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Giai đoạn đầu năm sẽ tập trung tăng cường sức mạnh, thể lực trước khi bước sang các bài tập kỹ thuật chuyên sâu hơn".

Chuyên gia Kim Kil-tae (Hàn Quốc) điều chỉnh kỹ thuật cho các võ sĩ Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Song song với công tác chuẩn bị lực lượng, đội tuyển cũng sớm bước vào các giải đấu quốc tế. 4 võ sĩ sẽ được cử tham dự giải Taekwondo Mỹ mở rộng 2026 diễn ra tại Las Vegas từ ngày 3 đến 9-3. Đây là cơ hội cọ xát quan trọng, giúp các VĐV tích lũy điểm số và kinh nghiệm để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028. Tiếp đó, lịch trình của đội tuyển cũng dày đặc với hàng loạt sự kiện quốc tế: giải trẻ thế giới, giải vô địch châu Á, Asiad 20, Olympic trẻ Dakar 2026...

"Với một đội hình trẻ đang trong quá trình chuyển giao, việc thi đấu và tập huấn quốc tế liên tục chính là cơ hội quý giá để các VĐV tích lũy kinh nghiệm thực chiến, được xem là yếu tố then chốt quyết định sự trưởng thành", HLV Nguyễn Văn Duy nói thêm.

NGUYỄN ANH