Lời hứa với cha trên võ đài châu Á

Sau 3 năm vật lộn với chấn thương, từng có lúc tưởng phải khép lại sự nghiệp, Nguyễn Thị Tâm trở lại mạnh mẽ để giành HCB lịch sử tại ASIAD 20. Phía sau tấm huy chương là hành trình vượt đau đớn, chiến thắng hoài nghi và thực hiện lời hứa với người cha đã khuất.

Vượt qua những hoài nghi

Trước khi ASIAD 20 khởi tranh, ít ai nghĩ Nguyễn Thị Tâm có thể đi đến trận đấu cuối cùng. Bởi thời gian dài điều trị chấn thương và vắng bóng ở nhiều giải đấu khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về tương lai của nữ võ sĩ 32 tuổi quê Quỳnh Phụ, Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên).

Nguyễn Thị Tâm đáp lại mọi hoài nghi bằng ý chí và nghị lực. Trên hành trình vào chung kết hạng 51kg nữ ASIAD 20, cô lần lượt vượt qua các đối thủ Nepal, Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc.

Nguyễn Thị Tâm giành HCB ASIAD 20. Ảnh: TAM NINH

Đáng chú ý nhất là chiến thắng 5-0 trước Alua Balkibekova, đương kim vô địch thế giới người Kazakhstan, ở bán kết. Với đấu pháp hợp lý, di chuyển linh hoạt và những pha phản công chính xác, Tâm làm chủ trận đấu, trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên giành quyền tranh HCV ASIAD.

Ở trận chung kết, Nguyễn Thị Tâm đối đầu thử thách lớn nhất mang tên Wu Yu (Trung Quốc), nhà vô địch Olympic Paris 2024 và vô địch châu Á 2026. Dù thi đấu đầy nỗ lực, nữ võ sĩ Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ đẳng cấp.

Thất bại để lại nhiều tiếc nuối, nhưng giá trị của hành trình đến trận tranh HCV còn lớn hơn. HLV Nguyễn Như Cường đánh giá Nguyễn Thị Tâm là võ sĩ giàu bản lĩnh, luôn giữ ý chí mạnh mẽ trong suốt quá trình trở lại sau chấn thương. Chính nghị lực ấy đã giúp cô vượt qua những hoài nghi, tạo nên dấu mốc thành công nhất trong lịch sử boxing Việt Nam tại ASIAD.

Sau trận chung kết, Nguyễn Thị Tâm xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui khi có thể trở lại sau 3 năm điều trị chấn thương, lấy lại phong độ và đạt được thành tích này. Suốt 3 năm qua, tôi không tham dự bất kỳ giải đấu quốc tế nào, nên ASIAD 20 là giải đấu quốc tế đầu tiên đánh dấu sự trở lại của tôi. Dù không thể giành chiến thắng trước đối thủ ở trận chung kết, tôi đã nỗ lực hết sức. Giành HCB lịch sử cho boxing Việt Nam tại một kỳ ASIAD là niềm vinh dự lớn đối với tôi”.

3 năm giông bão

HCB ASIAD 20 làm dày thêm bộ sưu tập huy chương đồ sộ của Nguyễn Thị Tâm. Nhưng ít ai biết, phía sau đó là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực.

Gần 10 năm qua, Nguyễn Thị Tâm luôn là gương mặt tiêu biểu của boxing nữ Việt Nam với các thành tích: vô địch châu Á các năm 2017 và 2022; HCĐ ASIAD 2018; võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành HCB thế giới năm 2023... vậy mà đúng vào giai đoạn sự nghiệp rực rỡ nhất, biến cố bất ngờ xảy đến.

Ở tuổi 32, khi nhiều võ sĩ đã nghĩ tới việc khép lại sự nghiệp, Nguyễn Thị Tâm vẫn chọn hướng về phía trước. Chấn thương đã hồi phục và cô tiếp tục nuôi giấc mơ góp mặt ở Olympic thêm một lần nữa. “Mục tiêu của tôi là giành vé dự Olympic như kỳ Olympic Tokyo 2020 tôi đã thực hiện được. Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, cố gắng trau dồi, đạt phong độ cao nhất để tranh vé Olympic 2028”, Tâm khẳng định.

Tại SEA Games 32 năm 2023, Nguyễn Thị Tâm gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái, một tổn thương nghiêm trọng buộc cô phải bước vào hành trình điều trị và hồi phục kéo dài.

Những ngày tháng xa sàn đấu, xa đồng đội, xa tiếng cổ vũ của khán giả và ánh đèn rực sáng mỗi khi thượng đài trở thành khoảng trống khó khỏa lấp trong lòng nữ võ sĩ.

Nỗi đau thể xác dai dẳng, nỗi lo tuổi tác và tương lai vẫn phủ đầy bất định, khiến cô chạnh lòng nghĩ đến chuyện dừng lại. Với một võ sĩ từng dành cả tuổi trẻ cho boxing, có lẽ điều khó khăn nhất không phải là chịu đựng cơn đau, mà chính là tìm lại niềm tin để bước tiếp khi chưa biết ngày nào mình mới có thể trở lại sàn đấu... Tâm bền bỉ điều trị, phục hồi, tập luyện cùng các HLV và chuyên gia, kiên trì tìm lại cảm giác thi đấu, tốc độ và nền tảng thể lực.

Tấm HCB ASIAD 20 là phần thưởng xứng đáng cho tháng ngày nỗ lực của Nguyễn Thị Tâm, cũng là món quà tri ân gửi đến người cha đã khuất.

“Biết ơn bố, dù bố không còn hiện diện bên con, nhưng con tin bố vẫn luôn dõi theo, đồng hành và phù hộ cho con trên mỗi chặng đường. Bố ơi, con làm được rồi! Con biết ở một nơi nào đó, bố vẫn đang mỉm cười và tự hào về con”, nữ võ sĩ chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân.

Nguyễn Thị Tâm xúc động nhớ lại, khi còn sống, bố luôn dõi theo và dành trọn sự quan tâm cho từng bước đường sự nghiệp của con gái. Những ngày Tâm đau đớn vì chấn thương, chật vật trong hành trình hồi phục và chưa biết liệu có thể trở lại võ đài hay không, ông từng lo lắng cho con sẽ phải dang dở với đam mê.

Nhưng Tâm đã hứa với bố rằng cô sẽ không bỏ cuộc, sẽ kiên trì đứng dậy và chiến đấu đến cùng. 3 năm sau, trên võ đài ASIAD tại Nhật Bản, cô đã giữ trọn lời hứa và mong cha nơi xa có thể an lòng, tự hào về mình.

NGUYỄN ANH