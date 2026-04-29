Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng trao bằng khen cho tập thể đội tuyển bóng đá U17 nam quốc gia, chúc mừng chiến công đặc biệt của đội tuyển và cũng là của thể thao Việt Nam.

Theo Thủ tướng, chức vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển được tạo nên bởi một hành trình đặc biệt đầy thuyết phục, là một hành trình toàn thắng, bất bại, đầy bản lĩnh, ý chí và khát vọng chinh phục.

Chiến thắng quan trọng này không chỉ là niềm vui của thể thao Việt Nam, mà còn là một thông điệp sâu sắc về con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: kiên cường, khát vọng vươn lên, tự tin, kỷ luật và đoàn kết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng bằng khen và chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng tin tưởng, đội tuyển sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, thêm khí thế để phấn đấu làm nên những chiến thắng lớn hơn, xứng đáng với niềm tin và tình yêu của người hâm mộ, nhân dân cả nước.

Đội tuyển sẽ tham dự giải vô địch U17 châu Á, đồng thời cũng là vòng loại World Cup U17 vào cuối năm 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn tập thể ban huấn luyện và các vận động viên tiếp tục rèn luyện với yêu cầu cao hơn và giữ vững tinh thần chiến thắng, thi đấu với quyết tâm cao nhất và tinh thần thể thao cao thượng, trung thực.

Thủ tướng đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các tổ chức liên quan tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm; đặc biệt là phải mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao nói chung và trong lĩnh vực bóng đá nói riêng.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, các cấp sẽ luôn luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để thể thao Việt Nam, bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao vị thế của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA