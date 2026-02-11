Những ngày giáp tết, khi người người mong đến phút giây đoàn viên, sum họp bên gia đình thì nhiều huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) vẫn miệt mài trên sàn tập để chuẩn bị cho hành trình thi đấu đầy thử thách phía trước.

Không khí tập luyện những ngày này tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia vẫn diễn ra sôi nổi. Trong khi một số đội tuyển đã được nghỉ vài ngày để kịp trở về đoàn tụ cùng gia đình, nhưng cũng có những người chấp nhận “gác tết” để giữ phong độ cho các giải đấu ngay sau kỳ nghỉ.

Các VĐV của đội tuyển quyền Anh nữ quốc gia tập luyện xuyên tết. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

4 võ sĩ của đội tuyển quyền Anh nữ quốc gia: Nguyễn Thị Hồng Yến, Lê Thị Thúy Nhi, Nguyễn Thị Huyền và Võ Lan Anh là những người đón Tết Bính Ngọ xa nhà như thế. Họ đang chuẩn bị cho giải Vô địch U19 thế giới 2026 (diễn ra từ ngày 6 đến 16-3 tại Thái Lan), cũng là vòng loại Olympic trẻ Dakar 2026. Những niềm vui giản dị như: đi chợ tết, gói bánh hay sum họp đêm giao thừa đành phải tạm gác lại.

Lần đầu tiên ăn tết xa nhà, võ sĩ Nguyễn Thị Huyền không giấu được nỗi nhớ gia đình: “Cả năm tập huấn và thi đấu xa nhà, tôi thèm lắm cảm giác ngồi cạnh gia đình chờ thời khắc giao thừa. Năm đầu ăn tết xa nhà, nhớ lắm, nhưng có thầy và các bạn nên tôi cố gắng vượt qua”. Cô gái sinh năm 2009 mỉm cười chia sẻ nhưng trong ánh mắt vẫn còn nhiều bâng khuâng. Nguyễn Thị Hồng Yến, cô gái dành cả năm để rong ruổi theo các đợt tập huấn, lại nhớ cái tết đong đầy hơi thở miền Tây. “Tôi chờ tết để được về Cần Thơ, để đi chợ, gói bánh, chuẩn bị lì xì cho bà và ba mẹ. Năm nay không làm được điều đó nên buồn lắm. Nhưng gia đình động viên tôi cố gắng vì mục tiêu mình đang theo đuổi", nữ võ sĩ trẻ bộc bạch.

Trong khi ở đội tuyển cử tạ quốc gia, tuyển thủ A Tiêu đã quen dần với việc ăn tết xa gia đình, khi đây là năm thứ 2 anh tiếp tục gắn bó với sàn tập dịp đặc biệt này. Anh tâm sự: “Buồn và nhớ nhà lắm, nhưng tôi cố vượt qua để tập trung cho các giải ngay sau tết. Tối đến tôi sẽ gọi điện về nhà, san sẻ các câu chuyện vui ngày tết với gia đình".

Không chỉ VĐV, các HLV cũng mang trong lòng nỗi nhớ quê như thế. HLV Phạm Thanh Hải (đội tuyển quyền Anh nữ quốc gia) đã có 4 năm liên tiếp đón tết xa nhà. Anh chia sẻ, trong thể thao thành tích cao, chỉ cần nghỉ một ngày cũng khiến thể lực giảm đáng kể, vì vậy duy trì tập luyện xuyên tết là điều tất yếu. Vì hiểu các học trò nhỏ nhớ nhà, anh luôn cố gắng tạo không khí ấm áp trong từng buổi tập, động viên học trò vượt qua nỗi cô đơn, đồng thời duy trì tinh thần tập luyện tốt nhất.

Quanh năm gắn bó với đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia tại Hà Nội, HLV Trương Minh Sang chỉ có thể trở về TPHCM vào những ngày cận tết, khi lịch tập huấn tạm lắng. Có năm trùng mùa giải, anh đành ở lại cùng học trò, bỏ lỡ khoảnh khắc sum họp cùng họ hàng, người thân. HLV Minh Sang chia sẻ: “Do công việc nên cận tết tôi mới về được. Có năm thi đấu đúng dịp tết, tôi cũng không thể về, phải ở lại cùng các VĐV".

Gần như cả năm bận rộn với việc tập huấn ở Hà Nội, nên đối với HLV Trương Minh Sang những ngày cận tết ở TPHCM trở thành món quà quý giá. Thế nhưng, niềm vui ấy cũng thật ngắn ngủi, vì với thể dục dụng cụ, chỉ cần nghỉ vài ngày là cảm giác động tác, thể lực có thể giảm sút. Anh tâm sự: “Thường các VĐV phải tập lại rất sớm. Môn này đặc thù nên chỉ nghỉ 2-3 ngày là chúng tôi phải vào guồng ngay, để giữ thể lực và cảm giác trên dụng cụ".

Dù tết xa nhà nhưng những HLV, VĐV vẫn bước tiếp với niềm tin vào mục tiêu phía trước. Tết của họ có thể thiếu đi sự đoàn viên, nhưng lại đầy ắp tinh thần cống hiến.

NGUYỄN ANH