Lượt đi tứ kết Champions League 2025-2026: Những ứng cử viên thận trọng

Vòng tứ kết Champions League 2025-2026 mở màn với những cục diện đầy căng thẳng và bất ngờ. Trong khi Bayern Munich được siêu máy tính Opta đánh giá cao trước "Nhà vua” Real Madrid, thì Arsenal lại bước vào trận làm khách trên sân Sporting CP với tâm thế ứng viên vô địch đang gặp tổn thất về tinh thần và thể lực.

Trước vòng tứ kết, siêu máy tính đã cho ra xác suất về khả năng vô địch của 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu và Arsenal là đội đứng đầu. Không chỉ vì họ đang là đội mạnh nhất nước Anh, mà còn vì rơi vào nhánh đấu nhẹ. Tỷ lệ vào bán kết của Arsenal lên đến 77,7%, còn chung kết gần 50%. Xếp ngay sau là Bayern Munich, đội đã gần bỏ túi chức vô địch Đức, chỉ dồn sức cho châu Âu. Thế nhưng, đời không như là mơ…

Những trận thua liên tiếp ở chung kết cúp Liên đoàn, sau đó là vòng 5 cúp FA khiến giấc mơ “ăn 4” của Arsenal tan vỡ. Cộng với nỗi ám ảnh tháng 4, thời điểm mà Arsenal hụt hơi nhiều nhất trong lịch sử, các cổ động viên của Pháo thủ cực kỳ lo lắng trước cuộc hành quân đến Lisbon. Báo chí Anh chỉ ra, thêm một thất bại trước Sporting CP (đội đã thắng cả 5 trận sân nhà tại Champions League), thảm họa sẽ xuất hiện.

Các đội bóng mạnh Real Madrid, Arsenal, PSG và Bayern Munich ở vòng tứ kết

Nguồn tin nội bộ cho biết, đội bóng hầu như không có tuần trọn vẹn nào nghỉ giữa mùa, và các trụ cột như Declan Rice, Bukayo Saka đã ở "vùng đỏ" về thể lực. Arteta bị chỉ trích vì không xoay vòng đội hình đủ mạnh ở các cúp quốc nội, khiến "năng lượng vàng" bị bào mòn. Lối chơi pressing cường độ cao bị ảnh hưởng khi các ngôi sao không đạt 100% thể trạng.

Tuy nhiên, siêu máy tính Opta vẫn lạc quan dự đoán Arsenal sẽ giành chiến thắng ở lượt đi với tỷ lệ 53,1%, trong khi Sporting chỉ có 22,5%. Lý do đến từ sự vượt trội về đẳng cấp và việc Sporting được cho là "mong manh" trong các trận cầu lớn trước những đối thủ chắc chắn như Arsenal. Thêm vào đó, sự trở lại của Martin Odegaard với thể trạng tốt nhất trong nhiều tháng là tín hiệu tích cực.

Trong khi đó, Bayern Munich sung sức sẽ gặp Real vốn đang bất ổn nhưng lại chứa “DNA châu Âu”. Real Madrid và Bayern Munich là "trận cầu kinh điển" nhất lịch sử Cúp C1/Champions League với 28 lần đối đầu, tất cả đều ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Dù Real Madrid có thành tích áp đảo khi bất bại trong 9 lần gặp nhau gần nhất, siêu máy tính Opta vẫn đưa ra một nhận định bất ngờ: Bayern Munich có 42,7% khả năng giành chiến thắng ngay tại Bernabeu trong trận lượt đi, trong khi tỷ lệ này của Real chỉ là 33,2%.

Cơ sở nào cho sự tự tin dành cho đoàn quân của Kompany? Đó là hàng công đang hừng hực khí thế. Mùa giải này, Bayern ghi trung bình 3,2 bàn/trận tại Champions League, chỉ kém mùa 2019-2020 (3,9 bàn) và 1972-1973 (3,7 bàn).

Tổng cộng 32 bàn sau 10 trận đã nhiều hơn toàn bộ mùa giải trước (31 bàn/14 trận). Nếu không thắng ở Madrid, Bayern sẽ có 10 trận liên tiếp không thắng "Kền kền trắng" - thành tích tồi tệ nhất trước một đối thủ kể từ năm 1993.

Ngược lại, Real Madrid dù có lợi thế sân nhà và bản lĩnh "Vua châu Âu" (họ thắng 17/22 trận tứ kết), nhưng phong độ tại La Liga đang có vấn đề khi để thua 3/6 trận gần nhất và kém Barcelona 7 điểm. Chiến thắng trước Man City ở vòng trước giúp tỷ lệ vô địch của Real tăng từ 1,9% lên 8,3%, nhưng vẫn còn khiêm tốn. Rõ ràng, Bayern đang có cơ hội lịch sử để "phá dớp" ngay tại thánh địa Bernabeu.

CHU NGỌC