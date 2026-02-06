TPHCM ráo riết chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10

Cục Thể dục thể thao Việt Nam vừa có buổi làm việc với Sở VH-TT TPHCM nhằm rà soát tiến độ chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 do TPHCM đăng cai. Sau đúng 2 thập niên kể từ lần đăng cai năm 2006, TPHCM một lần nữa nhận trọng trách tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất cả nước. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội quan trọng để thành phố khẳng định vị thế trong hệ thống thể thao Việt Nam và thúc đẩy quá trình hội nhập, phát triển.

Sân vận động Hoa Lư (phường Sài Gòn) đã hoàn thành việc cải tạo, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 14-11 đến ngày 12-12 với lễ khai mạc vào ngày 20-11 và bế mạc ngày 12-12, quy tụ 34 đoàn thể thao với 48 môn thi đấu. Nhiều môn như: MMA, pickleball hay Esports lần đầu có trong chương trình thi đấu chính thức, phản ánh sự phát triển đa dạng của phong trào thể thao hiện đại. Chương trình thi đấu đại hội sẽ diễn ra tại 31 địa điểm thuộc nhiều phường, xã của TPHCM, cùng các địa điểm ở Đồng Nai và Đồng Tháp. Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, điểm mới nổi bật của đại hội lần này là việc ứng dụng đồng bộ công nghệ VAR ở các môn thi đấu phù hợp với hệ thống truyền hình trực tiếp và livestream trên mạng xã hội. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và đưa đại hội đến gần hơn với người dân. Ông Nguyễn Nam Nhân cũng kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và địa phương để cùng tổ chức một kỳ đại hội fair-play, văn minh và hiệu quả.

Trước buổi làm việc, đoàn cán bộ đã khảo sát các địa điểm thi đấu. Trong số các hạng mục phục vụ thi đấu, sân vận động Hoa Lư (phường Sài Gòn) đã hoàn tất cải tạo vào cuối năm 2025. Trong khi đó, dự án cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ (phường Bình Thới), Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ (phường Phú Thọ) dự kiến hoàn thiện trong quý 2-2026. CLB bơi lặn Phú Thọ (phường Phú Thọ) sẽ hoàn thiện vào quý 3-2026. Sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng) đang hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công cải tạo từ tháng 3, trong đó ưu tiên hoàn thành cải tạo, sửa chữa khán đài A, C, D, sân cỏ, đường chạy... vào tháng 9. Sau quá trình khảo sát thực tế, một số địa điểm đã đạt yêu cầu tổ chức thi đấu, nhưng còn những nơi cần điều chỉnh hoặc thay thế để đảm bảo tiến độ. Thành phố cam kết khẩn trương hoàn thiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu của đại hội.

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh ghi nhận nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của ngành thể thao TPHCM trong việc cải thiện hạ tầng, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc. Việc đăng cai tổ chức đại hội không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để TPHCM định hình lại vị thế của mình trong hệ thống thể thao đỉnh cao Việt Nam. Trong bối cảnh địa giới hành chính thành phố đã được mở rộng, đại hội lần này sẽ là dịp để TPHCM tạo dấu ấn mới và thiết lập tiêu chuẩn tổ chức cho các kỳ đại hội trong tương lai.

NGUYỄN ANH