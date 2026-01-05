Sức bật thể thao từ phong trào quần chúng

Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) từ khu dân cư đến trường học, cơ quan, tại các phường, xã ở TPHCM trong nhiều năm trở lại đây đã trở thành nếp sinh hoạt thường ngày, tạo nền tảng nâng cao sức khỏe, làm giàu đời sống tinh thần và bồi đắp sự gắn kết cộng đồng ngay từ cơ sở.

Nở rộ phong trào tập luyện

Ở phường Bà Rịa, phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng. Mỗi sáng sớm và chiều tối, công viên phường trở thành không gian sinh hoạt thể thao sôi động.

Từ người cao tuổi, phụ nữ đến thanh thiếu niên, trẻ em, ai cũng có thể lựa chọn cho mình hình thức vận động phù hợp như đi bộ, chạy bộ, dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu, dân vũ... Nhiều nhóm tập luyện duy trì đều đặn theo giờ cố định, tạo nên nếp sinh hoạt thể thao thường xuyên tại không gian công cộng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (62 tuổi, ngụ phường Bà Rịa) chia sẻ, gần như sáng nào ông cũng đi bộ ở công viên, không đặt mục tiêu gì cao, chỉ cần ngày nào cũng vận động một chút để khỏe và thoải mái tinh thần hơn. “Từ khi duy trì đi bộ đều đặn, các chỉ số mỡ máu, tiểu đường của tôi cải thiện rõ rệt”, ông Tuấn nói. Tại các khu dân cư và trung tâm văn hóa địa phương, những môn thể thao phù hợp nhiều lứa tuổi như: bóng chuyền hơi, cầu lông, thể dục dưỡng sinh cũng thu hút đông đảo người dân theo tập.

Chị Lê Thị Thanh (48 tuổi), thành viên một đội bóng chuyền hơi, cho biết: “Tập luyện để khỏe mạnh, nhưng quan trọng hơn là có không gian gặp gỡ, giao lưu hàng ngày, tinh thần vì thế cũng vui vẻ hơn”.

Thi đấu môn kéo co ở phường Tam Thắng (TPHCM)

Năm 2025, phường Bà Rịa đã tổ chức và phối hợp tổ chức 438 trận đấu, buổi thi đấu và giao lưu TDTT, thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia và cổ vũ ở các môn bóng đá, cầu lông, bóng bàn, pickleball, bóng chuyền hơi, cờ tướng, võ thuật... Đáng chú ý, các hoạt động TDTT chào mừng sự kiện chính trị lớn được tổ chức quy mô, bài bản.

Trong đó, Lễ phát động đi bộ đồng hành “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia. Giải bóng đá 11 người phường Bà Rịa mở rộng lần thứ I năm 2025 quy tụ 168 vận động viên của 8 câu lạc bộ, thu hút gần 10.000 lượt khán giả đến theo dõi và cổ vũ.

Song song đó, phong trào thể thao học đường và xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2025, có hơn 1.600 vận động viên tham gia các hội thao trường học, hơn 270 vận động viên góp mặt ở các giải xã hội hóa. Điểm nhấn của phong trào là Đại hội TDTT phường Bà Rịa lần thứ I năm 2025, tổ chức với 8 môn thi đấu, diễn ra liên tục trong nhiều tháng, tạo đợt sinh hoạt thể thao sâu rộng từ cơ sở.

Bên cạnh phong trào quần chúng, thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm khi phường cử 59 vận động viên tham dự 7 giải đấu cấp thành phố, khu vực và toàn quốc, giành 26 huy chương các loại.

Khỏe để gắn kết cộng đồng

Không chỉ ở phường Bà Rịa, phong trào TDTT quần chúng tại nhiều địa phương khác cũng phát triển mạnh. Các hoạt động thể thao được tổ chức đa dạng, phù hợp điều kiện địa phương, thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi tham gia.

Theo bà Lữ Sĩ Tuyết, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch xã Đất Đỏ, trong năm 2025, địa phương đã tổ chức 26 giải thể thao phong trào dành cho các môn bóng đá, bi sắt, bơi lội, pickleball, việt dã, cầu lông, với tổng số lượt vận động viên đăng ký tham dự khoảng 7.080 lượt.

Riêng Đại hội TDTT xã Đất Đỏ lần thứ I năm 2025 tổ chức thi đấu 8 môn, thu hút trên 1.500 lượt vận động viên tham gia. Cùng với phong trào quần chúng, xã Đất Đỏ tích cực tham gia 7 giải TDTT cấp thành phố, đạt 21 giải nhất, 17 giải nhì và 19 giải ba. Các hình thức tập luyện tự nguyện như: đi bộ, đạp xe, cầu lông, bóng chuyền, pickleball phát triển rộng khắp ở cơ quan, trường học và khu dân cư. Năm 2025, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên của xã đạt 44%.

Theo lãnh đạo xã Đất Đỏ, để TDTT thực sự trở thành nếp sinh hoạt văn hóa thường xuyên, địa phương đã chỉ đạo lồng ghép phong trào thể thao với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trọng tâm là duy trì các câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền, bóng đá; đồng thời bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, võ cổ truyền... Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Theo ông Võ Hoàng Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Bà Rịa, những kết quả từ phong trào thể thao quần chúng cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về vai trò của TDTT đối với sức khỏe, chất lượng sống và xây dựng cộng đồng. Phát triển TDTT quần chúng là nền tảng để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh. Địa phương sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, khuyến khích xã hội hóa, duy trì các câu lạc bộ, để phong trào đi vào chiều sâu, thực chất.

TRÚC GIANG