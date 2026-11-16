Lan tỏa tinh thần khuyến học

Từ chương trình tri ân học sinh đạt thành tích tốt đến hoạt động dành cho giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Khu du lịch Đại Nam (phường Phú An, TPHCM) kết nối tham quan, giải trí với giáo dục, ghi nhận nỗ lực học tập và đóng góp của đội ngũ nhà giáo bằng những hoạt động thiết thực.

Không khí nhộn nhịp tại khu biển nhân tạo Đại Nam, nơi các gia đình và học sinh hào hứng tham quan, vui chơi, trải nghiệm

Phần thưởng từ nỗ lực học tập

Chương trình tri ân học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc năm học 2025-2026 do Khu du lịch Đại Nam tổ chức trong dịp hè đã thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh.

Diễn ra từ ngày 1-6 đến hết ngày 31-8-2026, chương trình dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đáp ứng điều kiện. Khi mang giấy khen bản gốc đến để đối chiếu, xác nhận, các em được tặng vé trải nghiệm trò chơi trượt tuyết và lựa chọn thêm một trong hai dịch vụ: vui chơi tại biển nhân tạo hoặc tham quan vườn thú. Sau khi hoàn tất thủ tục, giấy khen được trả lại cho học sinh.

Điểm đáng chú ý của chương trình là thành tích học tập được ghi nhận bằng phần thưởng gắn với trải nghiệm thực tế. Tấm giấy khen không chỉ đánh dấu nỗ lực của cả năm học, mà còn mang đến cho các em cơ hội khám phá, vui chơi và lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên gia đình. Phần thưởng cũng là lời động viên để các em tiếp tục phấn đấu, nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi.

Từ phần thưởng dành cho học sinh đến hoạt động tri ân giáo viên, tất cả đều cho thấy những đóng góp cho giáo dục được trân trọng ghi nhận. Đây cũng là cách để hoạt động du lịch gắn với trách nhiệm cộng đồng, góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học và bồi đắp sự kính trọng.

Chị Nguyễn Thị Kim Thúy (ngụ tỉnh Tây Ninh), có con tham gia chương trình, chia sẻ: “Tôi rất vui khi nỗ lực học tập của con được ghi nhận bằng một phần thưởng ý nghĩa. Chuyến đi giúp cháu thư giãn sau năm học, có thêm trải nghiệm mới và là động lực để cháu tiếp tục cố gắng”.

Phụ huynh và học sinh đến làm thủ tục đổi giấy khen để nhận vé tham quan Khu du lịch Đại Nam

Trong 3 tháng hè năm 2026, chương trình đã phát ra tổng cộng hơn 24.000 vé miễn phí dành cho học sinh có giấy khen. Kết quả này cho thấy sự hưởng ứng của phụ huynh, học sinh đối với việc kết hợp ghi nhận thành tích học tập với nhu cầu vui chơi, khám phá sau một năm học.

Tri ân người đưa đò

Tiếp nối chương trình dành cho học sinh, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, từ ngày 20 đến 24-11, Khu du lịch Đại Nam triển khai hoạt động miễn vé xe lửa, biển nhân tạo và vườn thú cho giáo viên đến tham quan. Nếu chương trình mùa hè khuyến khích học sinh tiếp tục nỗ lực học tập thì hoạt động dịp 20-11 thể hiện sự tri ân đối với những người gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để xã hội bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô. Bên cạnh những lời chúc và món quà tinh thần, một chuyến tham quan, thư giãn cũng giúp giáo viên có thời gian nghỉ ngơi sau công việc giảng dạy, gặp gỡ đồng nghiệp và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân.

Hai chương trình dành cho học sinh và giáo viên cùng hướng đến việc đề cao giá trị của giáo dục. Học sinh được động viên khi có thành tích tốt, giáo viên được tri ân vì những đóng góp cho các thế hệ học trò. Sự quan tâm ấy góp phần khuyến khích tinh thần hiếu học và tăng cường sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường với xã hội.

Thông qua những hoạt động này, Khu du lịch Đại Nam không chỉ tạo thêm cơ hội vui chơi, tham quan mà còn góp phần lan tỏa thông điệp coi trọng việc học và trân quý nghề giáo. Việc ghi nhận thành tích của học sinh, quan tâm đến giáo viên bằng những hoạt động thiết thực giúp những giá trị giáo dục đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

TƯỜNG VY