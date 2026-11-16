Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 có số đội tham gia kỷ lục

Thông tin từ Ban tổ chức Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 (tranh Cúp nhựa Bình Minh), giải đua năm nay có số lượng ghe Ngo đăng ký tham gia tranh tài đạt kỷ lục. Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, cho biết, đến thời điểm hiện tại, Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 có tổng cộng 84 đội đăng ký tham gia. Đây là lần đầu tiên giải đua có số lượng đội tranh tài nhiều nhất từ trước đến nay và nhiều hơn 22 đội so với năm 2025.

Trong số 84 đội đăng ký tranh tài có 67 đội ghe nam (TP Cần Thơ 58 đội, Cà Mau 9 đội) và 17 đội ghe nữ (TP Cần Thơ 11 đội, Cà Mau 6 đội). Các đội ghe Ngo nam sẽ tranh tài ở cự ly 1.200m và đội nữ tranh tài cự ly 1.000m, tại dòng sông Maspéro thuộc phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-11. Cơ cấu giải thưởng của năm nay khá hấp dẫn, với giải nhất 200 triệu đồng, cho cả đội nam và nữ, giải nhì trị giá 150 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng và giải tư 50 triệu đồng.

Theo kế hoạch, Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 sẽ khai mạc vào tối 22-11, tại Quảng trường Bạch Đằng (thuộc phường Phú Lợi, TP Cần Thơ). Bên cạnh giải đua ghe Ngo, lễ hội còn nhiều hoạt động như: lễ cúng Trăng; trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu; biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc; Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền…

QUANG TUẤN