Cách Nam Long tạo nên sức sống đô thị và hạnh phúc cư dân

Khi chìa khóa trao tay, khi cư dân dọn về ở và nhịp sống của cộng đồng bắt đầu, đó cũng là lúc giá trị thực của một khu đô thị được kiểm chứng. Với Nam Long, giá trị lâu dài và bền vững nhất của một bất động sản đến từ chính sức sống đô thị và hạnh phúc của cư dân.

Từ những vùng đất hoang sơ đến những khu đô thị sáng đèn với hàng nghìn tổ ấm an cư, hành trình 34 năm của Nam Long (1992-2026) được nối dài từ một triết lý kiên định “bất động sản giá trị thực” và lời hứa giữ trọn cam kết với khách hàng.

Giá trị thực của bất động sản

Năm 1992, từ căn phòng 28 m² cùng 7 thành viên sáng lập, Công ty TNHH Xây dựng Nam Long ra đời với ước nguyện: “Làm một viên gạch đóng góp cho nền kiến trúc, xây dựng Việt Nam đẹp, dân tộc hiện đại”. Gắn bó với thị trường bất động sản từ những ngày đầu, ban lãnh đạo Nam Long đã sớm trăn trở về giấc mơ an cư của người Việt và giá trị thực sự của một ngôi nhà.

Khi thị trường bất động sản bước vào những chu kỳ mới, tiêu chuẩn chọn nơi an cư cũng dần thay đổi. Điều mà người mua nhà thực sự tìm kiếm là: Một ngôi nhà có phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính? Một khu đô thị có đủ tiện ích để cư dân an cư, lập nghiệp? Những cam kết ban đầu có được thực hiện đến cùng?

Với Nam Long, câu trả lời đến từ chính triết lý “Bất động sản giá trị thực”, được xây dựng trên ba trụ cột: Sản phẩm thực - Đối tác thực - Cam kết thực.

Sản phẩm thực được Nam Long tiêu chuẩn hóa qua dải sản phẩm hoàn chỉnh, từ nhà ở xã hội EHomeS, nhà ở vừa túi tiền EHome, căn hộ biệt lập Flora đến nhà phố, biệt thự Valora. Từng sản phẩm đều được tính toán kỹ lưỡng về công năng, vật liệu, diện tích cùng các giải pháp tài chính thiết thực.

Sự đa dạng dòng sản phẩm mở rộng lựa chọn trên thị trường, thể hiện cách Nam Long tiếp cận nhu cầu nhà ở qua nhiều giai đoạn cuộc sống. Ảnh: Nam Long

Năng lực hợp tác quốc tế là nền tảng tạo nên trụ cột Đối tác thực, thúc đẩy sự phát triển của Nam Long qua nhiều giai đoạn. Với sự đồng hành của các cổ đông và đối tác chiến lược như IFC (World Bank), Goldman Sachs, Mekong Capital, Keppel Land, Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad, Tokyu Corporation…, Nam Long từng bước tạo nên những dấu ấn trên thị trường nhờ chiến lược quốc tế hóa và hội nhập sâu rộng.

Trong khi đó, trụ cột Cam kết thực thể hiện rõ nét qua kết quả thực thi và cam kết giữ lời hứa với khách hàng của Nam Long. Tập đoàn luôn kiên định trong việc hiện thực hóa sản phẩm đúng như bản vẽ thiết kế. Những gì khách hàng thấy trong nhà mẫu là những điều họ sẽ nhận được khi bàn giao.

Chính sự gắn kết chặt chẽ giữa các giá trị cốt lõi đã hiện thực hóa triết lý của Nam Long thành những khu đô thị sáng đèn, những trải nghiệm sống hiện hữu mỗi ngày. Xuyên suốt 34 năm kiến tạo bất động sản giá thực, Nam Long đã phát triển hơn 11 khu đô thị trên cả nước, trao gửi tổ ấm cho hơn 33.000 gia đình, góp phần tạo nên diện mạo mới cho đô thị Việt Nam.

Giữ lời hứa về những khu đô thị đáng sống cho người Việt

Trong phát triển đô thị tích hợp (Integrated Township), Nam Long chú trọng quy hoạch và hạ tầng kết nối đồng bộ, xây dựng hệ sinh thái đáp ứng 5 nhu cầu thiết yếu: Sống - Làm việc - Học tập - Giải trí - Mua sắm. Theo định hướng tiện ích đi trước bước chân cư dân, Nam Long chủ động đầu tư trước hệ thống tiện ích đô thị (city facilities), từ trường học, phòng khám, công viên, không gian xanh, khu thương mại đến các tuyến xe buýt kết nối.

Song hành cùng tiện ích, bản sắc đô thị của Nam Long được bồi đắp bởi triết lý quy hoạch “thuận tự nhiên” và tư duy lấy con người làm trung tâm (Human-centric Design). Nhờ đó, mỗi tổ ấm khi trao tay cư dân là một môi trường sống gắn liền với những giá trị thực, nơi mọi nhu cầu thường nhật đều được đáp ứng chỉ trong vài bước chân.

Nam Long luôn đặt con người làm trung tâm của mọi quyết định quy hoạch. Ảnh: Nam Long

Tại khu nam TPHCM, Nam Long cùng Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad phát triển khu đô thị tích hợp Mizuki Park (26 ha). Khu đô thị dành hơn 71% diện tích cho kênh đào điều hòa, vườn Nhật và công viên, hiện là nơi an cư của hơn 4.000 gia đình.

Tại Tây Ninh, khu đô thị tích hợp Waterpoint (355 ha) do Nam Long và Nishi-Nippon Railroad phát triển. Khu đô thị ôm trọn 5,8 km sông Vàm Cỏ Đông, sở hữu 95 ha mảng xanh mặt nước, 8 km kênh đào, 13 km đường dạo bộ và 8 km đường xe đạp; đồng thời đón đầu lợi thế kết nối từ đường Vành đai 4 và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đến nay, Waterpoint đã bàn giao hơn 1.500 sản phẩm, vận hành công viên Central Park 25 ha, Country Club 3 ha, trường EMASI Plus, Talent Kids Academy, phòng khám, bến du thuyền, siêu thị và hệ thống xe buýt nội - ngoại khu.

Tại Đồng Nai, cửa ngõ phía đông TPHCM, Izumi City (170 ha) được Nam Long hợp tác cùng Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển, sở hữu lợi thế kết nối với loạt công trình hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 3, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Sân bay Quốc tế Long Thành…

Với hơn 5,5 km mặt sông, 20 ha không gian xanh và 6 ha mặt nước, khu đô thị tích hợp đan cài không gian sông nước với quỹ đất dịch vụ, đáp ứng hoàn chỉnh nhu cầu sống, học tập và giao thương của cả khu vực.

Trong khi đó, khu đô thị sinh thái đảo Elyse Island (45 ha) nằm biệt lập trên đảo tự nhiên Đại Phước, dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mặt nước và khoảng đệm riêng tư. Dự án ghi dấu sự đồng hành giữa Nam Long và Nishi-Nippon Railroad trong hành trình kiến tạo không gian sống tinh tuyển, cao cấp, hài hòa với thiên nhiên.

Sau 34 năm phát triển, Nam Long sở hữu quỹ đất sạch hơn 681 ha, với 11 khu đô thị tích hợp và cung cấp giải pháp an cư cho hơn 33.000 gia đình. Ảnh: Nam Long

Tại Cần Thơ, khu đô thị tích hợp Nam Long II Central Lake (43,8 ha) là nơi an cư của gần 2.000 cư dân. Nơi đây mang đến môi trường sống trong lành, khoáng đạt với công viên hồ trung tâm rộng 3,36 ha và cụm thể thao 5.700 m² gồm 11 sân pickleball đạt chuẩn quốc tế.

Với mỗi khu đô thị tích hợp, Nam Long luôn ưu tiên quy hoạch mảng xanh và hệ thống tiện ích, mở ra không gian sống gắn kết, bền vững cho gia đình đa thế hệ. Ở đó, ông bà tìm thấy sự thư thái khi thong dong đi dạo, con trẻ được tự do khám phá tự nhiên, và cha mẹ trút bỏ căng thẳng, tái tạo năng lượng ngay trước hiên nhà.

Nhìn lại một năm nhiều dấu ấn

Năm 2026 viết tiếp hành trình kiến tạo bất động sản giá trị thực của Nam Long với nhiều dấu ấn. Đó là triển lãm Nam Long Experience 2026, tái hiện nếp sống và bản sắc tại các khu đô thị trong không gian triển lãm nghệ thuật. Đó là năm thứ tư Nam Long triển khai chương trình Nam Long Fresh, tiếp tục lan tỏa lối sống xanh, đồng thời khẳng định cam kết với sứ mệnh “Chung tay kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng” mà tập đoàn kiên trì theo đuổi suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Và còn là chuỗi giải thưởng uy tín cho thấy sự ghi nhận của thị trường với năng lực kinh doanh, hiệu quả quản trị của Nam Long, như Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - VNR500, Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam - VIX50, Top 2 Chủ đầu tư Bất động sản uy tín (Vietnam Report); Top 5 Nhà kiến tạo Bất động sản uy tín TPHCM (Hiệp hội Bất động sản Việt Nam); Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (Nhịp cầu Đầu tư); Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh, Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững (CSA)...