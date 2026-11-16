Thông tin kinh tế

Công bố biểu trưng (logo) TP Cần Thơ

SGGP

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 5723/QĐ-UBND về việc công bố biểu trưng (logo) TP Cần Thơ.

Biểu trưng (logo) TP Cần Thơ
Biểu trưng (logo) TP Cần Thơ

Logo được thiết kế trên ý tưởng tạo hình 2 chữ CT thành hình cánh chim bay lên, ngụ ý là vùng đất lành chim đậu, thành phố trẻ năng động, với khát vọng vươn xa. Tạo hình trái tim, kết nối chữ C và T mang ý nghĩa Cần Thơ như trái tim giữa Đồng bằng sông Cửu Long.

Trung tâm logo là hình ảnh cách điệu chợ cổ Cần Thơ, biểu tượng văn hóa tiêu biểu của thành phố. Hình ảnh bông lúa với 25 hạt tượng trưng cho đặc sản gạo ST25, lá lúa mô phỏng sông Cửu Long.

Chi tiết 3 tòa nhà cao tầng tượng trưng đô thị sông nước đang chuyển mình phát triển. Bánh răng công nghiệp thể hiện định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố, 6 bánh răng với ngụ ý may mắn, tài lộc. Màu chủ đạo là xanh lá thể hiện sức sống, thân thiện môi trường, kinh tế nông nghiệp công nghệ cao.

Logo TP Cần Thơ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng bá hình ảnh thành phố và phục vụ công tác quản lý nhà nước. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi sử dụng biểu trưng logo TP Cần Thơ có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, đúng thiết kế đã được công bố; bảo đảm tính chính xác, thống nhất về hình khối, tỷ lệ, màu sắc và các thông số kỹ thuật; không sử dụng biểu trưng vào mục đích trái quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

QUANG TUẤN

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