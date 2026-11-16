“Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế” là chủ đề của Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - TP Cần Thơ năm 2026, sự kiện dự kiến diễn từ ngày 22 đến 25-11.

Công viên Sông Hậu (TP Cần Thơ), nơi diễn ra nhiều hoạt động trong Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam 2026 (ẢNH: TUẤN QUANG)

Nhiều hoạt động quy mô lớn

Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026 do UBND TP Cần Thơ, Bộ NN-MT và Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (Vietrisa) phối hợp tổ chức. Trong 4 ngày diễn ra Festival, có nhiều chương trình, hoạt động quy mô lớn sẽ được tổ chức, thu hút hơn 500 gian hàng đến từ các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Trong đó, chương trình khai mạc Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22-11, tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ). Sự kiện dự kiến có hơn 1.000 đại biểu tham dự đến từ các nước Đông Nam Á, các nước xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới, đối tác xuất khẩu gạo của Việt Nam và một số tổ chức hợp tác quốc tế liên quan ngành hàng lúa gạo…

Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II còn có nhiều hoạt động quy mô lớn, được chuẩn bị công phu, như: triển lãm Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai; triển lãm thành tựu nông nghiệp, lúa gạo quốc tế; trình diễn các thiết bị máy móc tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa… Tại sự kiện còn có các hội thi: Nghệ thuật từ lúa gạo, Hương vị hạt ngọc Việt, Sáng tạo lĩnh vực lúa gạo…

Trong khuôn khổ Festival, còn diễn ra các hội thảo chuyên ngành với các chủ đề: Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp; Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế. Ngoài ra, diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI; các hoạt động gặp gỡ hợp tác.

Cơ hội quảng bá gạo Việt

Chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về chuỗi hoạt động Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II ngày 11-11, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng, ngành hàng lúa gạo đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về phương thức sản xuất và tổ chức chuỗi giá trị. “Chúng ta cần chuyển từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu; từ xuất khẩu gạo đơn thuần sang xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế gạo Việt Nam”, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Thông qua chuỗi các hoạt động, Festival lần này là dịp để giới thiệu thành tựu, tiềm năng ngành hàng lúa gạo của Việt Nam đến bạn bè, đối tác quốc tế. Các sự kiện được tổ chức còn hướng đến kết nối, tạo cơ hội để giao lưu, hợp tác, tiếp cận với những kiến thức sản xuất, công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp.

Với chủ đề Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế, Festival còn hướng đến mục tiêu tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo; thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá, tăng sức cạnh tranh ngành hàng lúa gạo của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Về phía TP Cần Thơ, Festival là cơ hội quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Cần Thơ, vùng đất Tây Đô và miền sông nước; thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. TP Cần Thơ trân trọng chào đón các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác trong, ngoài nước đến tìm hiểu, kết nối, hợp tác lâu dài.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: “Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - TP Cần Thơ năm 2026 không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng, mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác và giá trị thiết thực được tạo ra cho người sản xuất, doanh nghiệp và toàn ngành hàng”.

TUẤN QUANG