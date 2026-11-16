Tháo nghẽn nhiều dự án, khơi thông nguồn lực

Dự án Khu triển lãm hội chợ (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đã được tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai (ẢNH: NGỌC CHÁNH)

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã thu hút doanh nghiệp đầu tư 42 dự án mới, tổng vốn đầu tư 40.633 tỷ đồng (trong đó, có 36 dự án ngoài khu kinh tế với tổng số tiền 34.079 tỷ đồng). Lũy kế đến nay có 731 dự án đầu tư đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký 373.384 tỷ đồng (trong đó, có 31 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 4,85 tỷ USD). Hiện nay, các dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh việc thu hút đầu tư, tỉnh Cà Mau cũng tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên hệ thống 751 (hệ thống các dự án vướng mắc, tồn đọng) của tỉnh. Trong số 72 dự án (trong đó có 59 dự án ngoài ngân sách), hiện có 16 dự án đảm bảo đủ điều kiện để đưa ra khỏi hệ thống 751. Nhiều dự án không còn vướng mắc đã được đẩy nhanh thực hiện, hoàn thành và đưa vào hoạt động, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với các dự án còn khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, phân loại các dự án. Để có giải pháp giải quyết phù hợp, kịp thời, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau yêu cầu phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nội dung cần xử lý và thời gian hoàn thành đối với từng dự án. Thanh tra tỉnh Cà Mau đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra, sớm ban hành kết luận theo quy định. Qua đó, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan có căn cứ xử lý, tháo gỡ các bước tiếp theo.

NGỌC CHÁNH