TPHCM - Campuchia đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, y tế và giáo dục

Ngày 17-8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã tiếp ông Luon Bunvadh, tân Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (phải) và Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM Luon Bunvadh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vui mừng trước quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia phát triển tốt đẹp trong thời gian qua, tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn được chứng kiến hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo TPHCM, là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia phát triển sẽ góp phần giúp ổn định hòa bình, thịnh vượng của khu vực trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao việc nhiều doanh nghiệp của hai nước đã đầu tư vào thị trường của nhau, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, củng cố và thắt chặt quan hệ Việt Nam - Campuchia nói chung, TPHCM - Campuchia nói riêng. Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên cũng quan tâm đẩy mạnh hợp tác về y tế và giáo dục - đào tạo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM Luon Bunvadh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định Đảng bộ và chính quyền Thành phố luôn coi Campuchia là bạn, đối tác quan trọng. Lãnh đạo TPHCM luôn tạo mọi điều kiện để người dân, doanh nghiệp Campuchia sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TPHCM quan tâm, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác trong lĩnh vực du lịch để thắt chặt hơn nữa tình cảm, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Theo Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM Luon Bunvadh, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD vào năm 2030 mà lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra, Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TPHCM sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại giữa Campuchia và TPHCM, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng lãnh sự Luon Bunvadh cảm ơn chính quyền TPHCM đã quan tâm, hỗ trợ trong việc chăm sóc sức khỏe người dân cũng như các cấp lãnh đạo của Campuchia.

Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM nhấn mạnh năm 2027 là năm đặc biệt trong quan hệ Campuchia - Việt Nam, khi hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Luon Bunvadh cho biết, sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng của hai bên để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

MINH CHÂU