Lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản diễn ra vào ngày 18-11

Thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 18-11.

Cô Nguyễn Thị Phượng, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Củ Chi 3 - một trong những giáo viên được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025

Theo đó, Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 được tổ chức trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Các hoạt động sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 18-11 tại Hội trường Thành ủy (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Năm nay, có tổng cộng 233 cá nhân được đề cử Giải thưởng Võ Trường Toản. Trong đó, bậc mầm non có 45 người, tiểu học 51 người, THCS 65 người, THPT 48 người, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 8 người và chuyên biệt 16 người.

Qua vòng thẩm định hồ sơ, có 230 hồ sơ đủ điều kiện xét trao giải.

Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức lấy ý kiến các phòng chuyên môn thuộc sở và công khai lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM.

Kết quả, có 50 cán bộ quản lý, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026.

Ngày 11-11, Chủ tịch UBND TPHCM có quyết định tặng bằng khen cho 50 cá nhân đã có thành tích đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026.

Danh sách các cá nhân được Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen xem TẠI ĐÂY.

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