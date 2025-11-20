Tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu và trao Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025: Tỏa sáng hiếu nghĩa và khát vọng

Tối 19-11, tại Hội trường Thống Nhất, UBND TPHCM tổ chức Lễ tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển GD-ĐT TPHCM (1975-2025) và trao Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025. Trong không gian trang trọng, ấm áp của buổi lễ, thầy cô nhiều thế hệ đóng góp cho sự nghiệp trồng người của TPHCM trong 50 năm qua đã có buổi gặp gỡ, tay bắt mặt mừng; những cái ôm nồng ấm bên những bó hoa tươi thắm như gom lại chặng đường 50 năm cống hiến lặng thầm, vinh quang...

Dự buổi lễ có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Những thành tựu tự hào trong hành trình 50 năm

Phát biểu tại lễ tôn vinh, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh, suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn chung sức, đồng lòng cùng ngành GD-ĐT vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vươn lên khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội. Ngành GD-ĐT TPHCM được Bộ GD-ĐT công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; giữ vững chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không ngừng được nâng cao. Thành phố cũng tiên phong triển khai nhiều chương trình ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực hội nhập cho người học; phát triển mô hình “Trường học số”, từng bước khẳng định vị thế trung tâm giáo dục số hàng đầu cả nước.

Các đại biểu và thầy cô giáo dự Lễ tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu và trao Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong hành trình đó, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ sự tri ân sâu sắc về những đóng góp của các thế hệ nhà giáo. Đồng chí nhấn mạnh: 50 gương điển hình được vinh danh là những thầy cô có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín cao; tiên phong trong đổi mới quản lý, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; có nhiều đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn sâu sắc trong quá trình phát triển GD-ĐT từ năm 1975 đến nay. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, các thầy cô đều hội tụ ở điểm chung là lòng yêu nghề, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”.

Lễ tôn vinh không chỉ là sự ghi nhận, tri ân đóng góp to lớn của các thầy cô, mà còn là lời nhắn gửi đến thế hệ thầy giáo, cô giáo trẻ: noi gương sự tận tụy, nhiệt tâm, sống có lý tưởng, có trách nhiệm, là những tấm gương sáng đào tạo các thế hệ học sinh nên người, có khát vọng vươn lên, tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Cùng với nghi thức tri ân, buổi lễ còn có phần trao Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025 đến 50 cán bộ quản lý, giáo viên. Đây là giải thưởng do Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tôn vinh bà Nguyễn Hoa Mai, một trong 50 Nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển GD-ĐT TPHCM giai đoạn 1975-2025

Năm nay, số lượng cán bộ quản lý và nhà giáo được đề cử Giải thưởng Võ Trường Toản tăng mạnh so với năm trước, thể hiện sự ghi nhận rộng rãi đối với những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo thành phố. Mỗi đề cử đều xứng đáng, đều là đại diện cho nỗ lực bền bỉ và trách nhiệm nghề nghiệp. Qua quá trình xét chọn kỹ lưỡng, Sở GD-ĐT TPHCM đã lựa chọn 50 gương mặt tiêu biểu nhất để vinh danh.

Những thầy cô được nhận giải năm nay có thâm niên 15-35 năm công tác, nhưng dù ở độ tuổi hay bậc học nào, họ đều chung một điểm: sự tận tâm với nghề, tinh thần đổi mới trong quản lý và giảng dạy, cùng uy tín được gây dựng qua nhiều năm trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Tại lễ tôn vinh, có 9 nhà giáo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng. Trong đó, Huân chương Lao động hạng nhì được trao cho bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà. 8 nhà giáo được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, gồm: Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM; Đặng Đình Quý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình; Trần Hoài Thanh, Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Trường THPT Bùi Thị Xuân; Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc; Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh; Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn; Hà Ngọc Minh Thi, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định và Quách Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức.

Lắng nghe chia sẻ, khơi dậy lòng nhiệt tâm

Khoảnh khắc xúc động và lắng đọng của buổi lễ còn đến từ phần chia sẻ của 3 nhà giáo đại diện hơn 100.000 thầy cô đang công tác tại TPHCM.

Cô Phạm Thị Ngọc Tuyền, Trường Giáo dục chuyên biệt Thảo Điền (phường An Khánh), nói về 2 giá trị lớn nhất của nghề giáo: kiên trì và yêu thương. Mỗi tiến bộ nhỏ của học sinh đều là “liều thuốc” xua tan vất vả. Sợi dây kết nối giữa giáo viên và học trò, theo cô, không kết thúc khi năm học khép lại: “Chúng tôi vẫn dõi theo các con, để không một học sinh nào phải đi một mình”.

Ba Nhà giáo tiêu biểu chia sẻ chuyện nghề tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cô Phan Thị Ngọc Bích, Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng), chia sẻ trải nghiệm khi bước vào chuyển đổi số. Ban đầu là áp lực, sau là hứng thú bởi công nghệ mở ra những khả năng mới trong dạy học. Song cô khẳng định, công nghệ chỉ là công cụ, thầy cô giáo mới là trung tâm, là người truyền cảm hứng và dẫn dắt học sinh.

Trong khi đó, thầy Trần Tuấn Anh, Trường THCS Colette (phường Xuân Hòa), nhấn mạnh nhiệm vụ bền bỉ của giáo viên: giáo dục giá trị sống. Thầy thường đưa vào bài giảng những câu chuyện người tốt, việc tốt và các minh họa sinh động để nhắc học sinh phân biệt điều nên làm và điều cần tránh. Sự trao truyền gần gũi, thuyết phục ấy giúp các em rèn luyện nhân cách, biết sống vì cộng đồng...

Lễ tôn vinh và trao giải khép lại, nhưng thông điệp về sự tận tụy, sáng tạo và nhân văn của những người thầy tiếp tục lan tỏa. Trong dòng chảy 50 năm của giáo dục TPHCM, các thầy cô luôn là những ngọn lửa âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần làm nên diện mạo của một thành phố học tập, đổi mới và giàu khát vọng.

Vinh danh 50 Nhà giáo tiêu biểu qua 50 năm Sở GD-ĐT TPHCM công bố danh sách 50 Nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển GD-ĐT TPHCM (1975-2025). Đây là 50 Nhà giáo được lựa chọn từ hàng ngàn nhà giáo đã và đang công tác, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thành phố. 1. Ông Lương Lê Đồng, cố nhà giáo, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM 2. Ông Bùi Thanh Khiết, cố nhà giáo, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM 3. Ông Lê Quang Vịnh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM 4. Bà Trương Thị Hồng, cố nhà giáo, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM 5. Ông Cao Minh Thì, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM 6. Ông Hồ Thiệu Hùng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM 7. Ông Trương Song Đức, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM 8. Ông Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, Phó Chủ tịch Hội tâm lý Giáo dục Việt Nam 9. Bà Lê Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM 10. Bà Vương Thị Tần, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM 11. Bà Lê Thị Yến Thu, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TPHCM, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM 12. Ông Nguyễn Hoài Chương, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM 13. Bà Ngô Ngọc Dung, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT TPHCM 14. Ông Lê Hoàng Dũng, cố nhà giáo, nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT TPHCM 15. Ông Phạm Ngọc Tiến, nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT TPHCM 16. Ông Lê Văn Quan, nguyên chuyên viên Phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT TPHCM 17. Bà Nguyễn Hoa Mai, nguyên Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT TPHCM 18. Ông Võ Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT TPHCM 19. Bà Vũ Thị Oanh Cơ, nguyên Phó Trưởng phòng Phòng GD-ĐT quận 1 (trước đây) 20. Bà Hoàng Thị Hồng Hải, cố nhà giáo, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Bình (trước đây), nguyên Trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Phú (trước đây) 21. Bà Tôn Nữ Thị Kim Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Bến Thành, phường Sài Gòn, TPHCM 22. Bà Mai Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM 23. Bà Lê Đình Trang Đài, giáo viên Trường Tiểu học Phước Hiệp, xã Tân An Hội, TPHCM 24. Ông Trần Tuấn Anh, giáo viên Trường THCS Colette, phường Xuân Hòa, TPHCM 25. Bà Đàm Lê Đức, cố nhà giáo, người sáng lập Trường THCS-THPT Đức Trí, TPHCM 26. Ông Lê Trí Viễn, cố nhà giáo, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến TPHCM 27. Bà Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà TPHCM 28. Ông Lê Đình Hoe, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, xã Thái Mỹ, TPHCM 29. Ông Nguyễn Văn Cải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, xã Thái Mỹ, TPHCM 30. Ông Đặng Thanh Châu, cố nhà giáo, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, TPHCM 31. Ông Đỗ Quốc Anh Triết, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, TPHCM 32. Ông Nguyễn Bác Dụng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, phường An Khánh, TPHCM 33. Bà Trần Thị Huyền, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận 12, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM 34. Bà Võ Thị Tuyết, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật, phường Xuân Hòa, TPHCM 35. Ông Hồ Phú Bạc, nguyên Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, chuyên nghiệp và Đại học, Sở GD-ĐT TPHCM 36. Ông Nguyễn Đức Danh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sông Bé (trước đây) 37. Bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (trước đây) 38. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hiệp, xã Phước Thành, TPHCM 39. Bà Cao Thị Thuần, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương, xã Bàu Bàng, TPHCM 40. Bà Đặng Thị Thu, giáo viên Trường Mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi, TPHCM 41. Bà Trần Thị Phượng, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hòa, phường Đông Hòa, TPHCM 42. Bà Diệp Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, phường Thủ Dầu Một, TPHCM 43. Ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương, phường Thủ Dầu Một, TPHCM 44. Ông Lê Huy Luyện, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) 45. Ông Ngô Thành, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (trước đây) 46. Bà Trần Thị Đức, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Học viện Anh Quốc, phường Bà Rịa, TPHCM 47. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, phường Tam Thắng, TPHCM 48. Bà Vũ Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, phường Rạch Dừa, TPHCM 49. Bà Nguyễn Thị Sông Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, TPHCM 50. Ông Lê Quốc Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Phước Thắng, TPHCM THU TÂM

THU TÂM