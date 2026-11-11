Sở GD-ĐT TPHCM ban hành kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TPHCM năm học 2026-2027, trong đó yêu cầu khảo sát năng lực ngoại ngữ đối với 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

Giáo viên Trường Mầm non Hương Sen (phường Đức Nhuận) hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động ngoài lớp học. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, trong học kỳ 1 năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức khảo sát, thống kê toàn diện năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) của 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Các cơ sở giáo dục mầm non tại TPHCM hoàn thành khảo sát năng lực ngoại ngữ của đội ngũ trước ngày 15-12-2026; báo cáo sơ kết học kỳ 1 trước ngày 30-12-2026 và báo cáo tổng kết năm học trước ngày 15-5-2027.

Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT sẽ tổng hợp dữ liệu khảo sát trình độ tiếng Anh của đội ngũ làm căn cứ phối hợp với Sở Nội vụ TPHCM và các trường đại học sư phạm xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn ngoại ngữ cho giáo viên mầm non.

Riêng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có năng lực ngoại ngữ dưới bậc 3 (dưới trình độ B1) chủ động tự học, qua nền tảng AI hoặc hình thức phù hợp khác, để đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Song song đó, tất cả giáo viên người nước ngoài và nhân viên hỗ trợ của các đơn vị phối hợp triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh sẽ được kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, tư cách pháp lý và năng lực sư phạm mầm non trước khi tham gia giảng dạy. Ngành giáo dục sẽ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán về phương pháp phối hợp điều hành lớp học, tổ chức môi trường giao tiếp và củng cố tiếng Anh hàng ngày cho trẻ.

Ngày 31-10-2026, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 7307/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn thành phố. Trước đó, ngày 7-9-2026, UBND TPHCM ban hành Công văn số 8230/UBND-VX về triển khai thí điểm Chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cấp mầm non. Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện tiếp tục tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ trẻ; vận dụng linh hoạt phương châm "học qua chơi, chơi mà học". Đối với hoạt động thí điểm tiếng Anh tích hợp mầm non, tổ chức tích hợp thông qua hoạt động làm quen với toán, ngôn ngữ và khám phá thế giới quanh em, khuyến khích làm quen tiếng Anh với giáo viên bản ngữ trên nền tảng ứng dụng công nghệ tương tác, học qua dự án.

THU TÂM