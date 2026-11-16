Liên quan đến vụ lừa đảo hơn 1.559 tỷ đồng: Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ lãnh án chung thân

Chiều 16-11, sau 3 tuần xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cùng 187 bị cáo khác.

Bị cáo Phó Đức Nam và đồng phạm được dẫn giải vào phòng xử án, chiều 16-11

Theo đó, bị cáo Phó Đức Nam bị phạt tù chung thân về 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Cùng 2 tội danh này, tòa cũng tuyên bị cáo Lê Khắc Ngọ tù chung thân.

Theo bản án, Phó Đức Nam là người chịu trách nhiệm cao nhất về hậu quả thiệt hại của vụ án, phải chịu trách nhiệm đối với hơn 2/3 tổng số tiền thiệt hại (tương đương hơn 820 tỷ đồng). Lê Khắc Ngọ giữ vai trò thứ 2, bị buộc chịu trách nhiệm 1/3 tổng số tiền thiệt hại (hơn 500 tỷ đồng). Số tiền còn lại, tòa buộc các đồng phạm trong đường dây của Phó Đức Nam liên đới bồi thường hơn 200 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Rửa tiền".

Đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Trốn thuế” xảy ra tại TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi học hỏi mô hình giao dịch ngoại hối, chứng khoán ở Thổ Nhĩ Kỳ về nước, Phó Đức Nam thuê văn phòng và tuyển dụng nhân viên để bước đầu tạo lập, điều hành các văn phòng kinh doanh.

Tháng 10-2019, Phó Đức Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) và Bùi Trung Đức (trú tại TPHCM) để Ngọ và Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch tại Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Trong thời gian diễn ra phiên xét xử, bị cáo Phó Đức Nam khai nhận, Bùi Trung Đức được giao quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận luôn bị yêu cầu phải hối thúc khách hàng “vào tiền” nhằm tăng lợi nhuận cho công ty.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: GIA KHÁNH

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ đều cho rằng, Bùi Trung Đức (với vai trò tổng quản lý các bộ phận chăm sóc khách hàng) và các nhân viên chăm sóc khách hàng phải chịu trách nhiệm cùng với các bộ phận sale trong vụ án. Do đó, Lê Khắc Ngọ đề nghị Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát làm rõ vai trò, trách nhiệm và mức độ hưởng lợi của bộ phận chăm sóc khách hàng.

Cơ quan công tố cáo buộc Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm về toàn bộ 919 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, Nam đã dùng số tiền này mua 32 bất động sản, vàng, USD và xe sang.

Trước đó, trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam mức án tù chung thân về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Cùng các tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ cũng bị đề nghị mức án tù chung thân. Trong cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù giam về tội "Rửa tiền".

Bị cáo Phó Đức Nam và đồng phạm được dẫn giải sau phiên xử, chiều 16-11

Ngoài các bị cáo trên, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 36 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 20 năm tù.

ĐỖ TRUNG