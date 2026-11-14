Khởi tố 3 vụ án liên quan 403 trang sức giả mạo, trị giá hơn 3,4 tỷ đồng

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, khởi tố 3 vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để làm rõ 403 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,42 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: An ninh Gia Lai

Ngày 14-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, liên quan đến 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, trang sức trên địa bàn phường Quy Nhơn (Gia Lai).

Trước đó, ngày 27-10, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 3 cửa hàng vàng bạc, trang sức trên địa bàn phường Quy Nhơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể, tại doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H. (phường Quy Nhơn), lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện hành vi trực tiếp gia công sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tại cơ sở.

Qua làm việc với đơn vị chức năng, một thợ kim hoàn của doanh nghiệp khai nhận đã gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Kết quả giám định xác định 138 sản phẩm trang sức có chứa kim loại vàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, tổng giá trị vi phạm hơn 1,14 tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát bảo vệ hiện trường thời điểm kiểm tra vào cuối tháng 10-2026. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T. (phường Quy Nhơn), lực lượng chức năng xác định 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 1,24 tỷ đồng. Theo lời khai ban đầu, số hàng hóa này được thu mua từ một số tiệm vàng tại TPHCM rồi đưa về Gia Lai kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M. (phường Quy Nhơn), kết quả giám định xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, trị giá hơn 1,03 tỷ đồng. Số trang sức này được thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa lên quầy bán.

NGỌC OAI