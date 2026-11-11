Tuyên án 16 bị cáo trong vụ nhận hối lộ để cấp phép hành nghề tại Sở Y tế Hà Nội

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 11-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 16 bị cáo trong vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội, liên quan đến hoạt động thẩm định, cấp phép hành nghề y, dược tư nhân.

Cụ thể, bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Số tiền nhận hối lộ được xác định là 1,3 tỷ đồng.

Cùng tội danh, tòa tuyên phạt những cựu cán bộ thuộc đơn vị của Sở Y tế Hà Nội. Cụ thể: Nguyễn Thị Huy (cựu cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) 8 năm 6 tháng tù. Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) 24 tháng tù. Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) 25 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ảnh: LAM HOÀNG

Các bị cáo Vũ Việt Phong (cựu thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Đỗ Thị Hương (cựu chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) 26 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 30 tháng tù, cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2019-2024, một số lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân của Sở Y tế Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để nhận tiền của các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh dược.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LAM HOÀNG

Cụ thể, trong khi thực hiện nhiệm vụ thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh, các bị cáo đã nhận tiền nhằm tạo điều kiện cho những cơ sở có nhu cầu hoàn thiện thủ tục cấp phép.

Cơ quan công tố xác định, có 686 phòng khám, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh dược tại Hà Nội đã chi hơn 8 tỷ đồng thông qua những người môi giới để thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp phép. Trong số tiền trên, nhóm môi giới hưởng lợi 850 triệu đồng. Tổng số tiền các bị cáo thuộc nhóm nhận hối lộ đã nhận hơn 3,5 tỷ đồng.

GIA KHÁNH - LAM HOÀNG