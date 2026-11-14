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Mở cửa ra hẻm không được cản trở việc đi lại và an toàn

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* Bạn đọc CHÍNH NGUYỄN (phường Linh Xuân, TPHCM): Nhà trong hẻm cụt rộng 3m, dài 60m có được mở cánh cửa (hoặc cổng) ra phía hẻm chung không?

- ThS-LS TRẦN ANH TUẤN (Đoàn Luật sư TPHCM): Trường hợp này có thể mở cửa ra hẻm, nhưng cánh cửa khi mở không được vượt qua ranh giới thửa đất, lấn chiếm không gian hẻm hoặc gây cản trở việc đi lại, ảnh hưởng đến an toàn của cộng đồng.

Theo Điều 174 và khoản 2, Điều 175 Bộ luật Dân sự năm 2015, chủ sở hữu khi xây công trình phải tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng; việc sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới thửa đất không được ảnh hưởng đến việc sử dụng bất động sản của người khác...

Bạn có thể tham khảo Mục 6.4.6.2, điểm b Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 - Nhà ở liền kề - Tiêu chuẩn thiết kế (được công bố kèm theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28-12-2012); Quy chế quản lý kiến trúc đô thị ban hành kèm theo Quyết định 81/2026 ngày 19-10-2026 của UBND TPHCM cùng các quy định về quy hoạch, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng có liên quan.

LOAN PHƯƠNG ghi

Từ khóa

mở cửa hẻm cản trở việc đi lại an toàn thửa đất

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