Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng, lãnh 15 năm tù

Ngày 10-11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Châu Ngọc Lượng (sinh năm 1986, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Hạt Vàng) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nhận định của hội đồng xét xử (HĐXX), giai đoạn 2023-2024, dù mất khả năng thanh toán các khoản nợ, Lượng vẫn tiếp tục vay tiền của nhiều người. Để tạo lòng tin, ban đầu Lượng vay và trả đúng hẹn, sau đó vay số tiền lớn hơn. Bị cáo lấy tiền người sau trả nợ người trước và sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân, không thực hiện việc đáo hạn ngân hàng như cam kết. Khi không còn khả năng xoay xở, Lượng ngừng trả nợ, chiếm đoạt tổng cộng 8,41 tỷ đồng của 4 người.

Đầu tháng 12-2023, Lượng vay ông Nguyễn Hữu P. hơn 2 tỷ đồng, hẹn trả sau 6 ngày. Đến hạn, Lượng vay bà Nguyễn Thị H. 4 tỷ đồng để trả hết nợ cho ông P., số tiền còn lại dùng trả các khoản nợ khác và chi tiêu cá nhân.

Sau khi được trả nợ đúng hẹn, ông P. tiếp tục cho Lượng vay tiền. Lần này, Lượng lại dùng tiền vay của ông P. để trả cho bà H. Bằng thủ đoạn này, bị cáo liên tục vay người này trả người khác nhằm duy trì việc thanh toán các khoản nợ.

Bị cáo Châu Ngọc Lượng tại phiên tòa

Khi quá hạn trả nợ nhiều ngày, bị ông P. đòi tiền, Lượng viện lý do đất của công ty vướng quy hoạch, ngân hàng không giải ngân để trì hoãn.

Đối với bà H., Lượng cam kết chuyển nhượng một thửa đất để cấn trừ nợ. Tuy nhiên, sau khi chị ruột thanh toán khoản vay thế chấp tại ngân hàng, Lượng lại làm thủ tục tặng cho thửa đất này cho người chị.

Do không thu hồi được tiền, từ tháng 6-2024 đến tháng 10-2025, các bị hại lần lượt gửi đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Lượng đến cơ quan điều tra.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho 4 bị hại.

Ý LINH