Măng Đen tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dịp lễ 2-9

Chiều 18-8, bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Măng Đen sẽ tổ chức Lễ hội đường phố để du khách tham gia, trải nghiệm. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Từ ngày 30-8 đến 2-9, tại Khu phố đêm Măng Đen diễn ra chương trình văn hóa nghệ thuật với các tiết mục ca hát, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; tại thác Pa Sỹ có các chương trình ca hát, giao lưu văn nghệ và biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Tại Chợ phiên Măng Đen diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, nhạc cụ dân tộc, trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương.

Lễ hội đường phố Măng Đen được tổ chức dọc quốc lộ 24, với cồng chiêng, xoang, nhạc cụ dân tộc, cà kheo và hóa trang. Khu phố đêm Măng Đen còn tổ chức Ngày hội Ẩm thực, giới thiệu các món ăn đặc sắc kết hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Các chương trình quy tụ đông đảo nghệ nhân cồng chiêng, xoang cùng ca sĩ, nghệ sĩ trên địa bàn, tạo không gian giao lưu văn hóa, giới thiệu bản sắc các dân tộc với du khách.

Đồng bào các dân tộc biểu diễn nghệ thuật tại Măng Đen. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được kỳ vọng tạo nên một không gian âm thanh, ánh sáng mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc ở Măng Đen, tạo điều kiện để du khách giao lưu, tìm hiểu văn hóa, gắn kết với cộng đồng địa phương.

Để phục vụ khách du lịch dịp lễ 2-9, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi có văn bản đề nghị doanh nghiệp, khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ chủ động xây dựng các chương trình, tour nội tỉnh kết nối điểm đến nổi bật, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với văn hóa các dân tộc, phù hợp nhu cầu du khách.

Các đơn vị cần chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng và ý thức trách nhiệm của đội ngũ lao động du lịch nhằm mang đến trải nghiệm tích cực, thân thiện cho du khách.

HỮU PHÚC