Gia Lai tiếp sức các điểm du lịch cộng đồng

HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, mỗi điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ tối đa 2,5 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp đường giao thông và hạ tầng cảnh quan như cổng chào, tiểu cảnh, điểm thu hút khách.

Người dân các làng Ba Na ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai học làm du lịch cộng đồng. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Ngoài ra, mỗi điểm du lịch được hỗ trợ xây dựng nhà đón tiếp và trưng bày tối đa 400 triệu đồng, bãi đỗ xe tối đa 250 triệu đồng và 2 nhà vệ sinh công cộng, tối đa 40 triệu đồng/nhà.

Theo quy định, điểm du lịch thuộc diện hỗ trợ phải đang tổ chức đón khách tham quan, trải nghiệm; chưa được hưởng hỗ trợ cùng nội dung từ các chương trình, chính sách khác sử dụng ngân sách nhà nước và chưa có nhà đầu tư dự án phát triển du lịch.

Tỉnh cũng hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/điểm để quảng bá bằng video clip, trang thông tin điện tử, fanpage, mã QR, bản đồ số và cơ sở dữ liệu số hóa.

Mỗi điểm còn được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng để học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình tiêu biểu và tối đa 60 triệu đồng để mua thiết bị thu gom, xử lý rác thải.

Các hộ gia đình, cá nhân tham gia du lịch cộng đồng được hỗ trợ vay vốn xây dựng, cải tạo, mở rộng homestay và mua sắm thiết bị phục vụ kinh doanh theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương. Trường hợp cùng một nội dung được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thì áp dụng mức cao nhất.

XUÂN HUYÊN