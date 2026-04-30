Quảng Ngãi: Du khách hòa mình vào lễ hội đường phố Măng Đen

Sáng 30-4, UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lễ hội đường phố với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân đồng bào Xơ Đăng trong khu vực.

Các nghệ nhân tham gia biểu diễn lễ hội đường phố

Lễ hội được tổ chức trên tuyến đường thông đẹp nhất Măng Đen, kéo dài từ ngã 5 quốc lộ 24 đến Vườn nghệ thuật. Hàng trăm nghệ nhân trong trang phục truyền thống trình diễn cồng chiêng, múa xoang, nhạc cụ dân tộc và đi cà kheo dọc tuyến phố dài gần 3km, tạo nên không gian rộn rã âm thanh và sắc màu văn hoá.

Trình diễn đi cà kheo tại Lễ hội đường phố Măng Đen

Điểm nhấn là du khách trực tiếp hoà mình vào lễ hội, giao lưu, múa xoang, đánh chiêng cùng nghệ nhân. Không khí sôi động góp phần tạo nên bức tranh gắn kết giữa du khách và đồng bào địa phương.

Lễ hội đường phố thu hút nhiều nghệ nhân tham gia
Những màn hóa trang đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa
Du khách tự trải nghiệm hoạt động đi cà kheo
Tưng bừng các hoạt động lễ hội đường phố
Biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại lễ hội đường phố
Trình diễn lễ hội đường phố
Tái hiện nét văn hóa đặc sắc các dân tộc
Những chiếc áo thổ cẩm rực rỡ
Các nghệ nhân trình diễn tại lễ hội
Du khách hoà mình vào lễ hội
Cung đường rộn ràng bởi lễ hội
Các nghệ nhân tham gia lễ hội
Trình diễn múa xoan
Du khách ghi lại những hình ảnh của lễ hội
HỮU PHÚC

