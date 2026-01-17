Indonesia tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17-1, chiếc máy bay cánh quạt phản lực của hãng Indonesia Air Transport, chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn, khởi hành từ Yogyakarta và dự kiến tới thành phố Makassar trên đảo Sulawesi thì mất liên lạc vào khoảng 13 giờ (giờ địa phương).

Chiếc máy bay bị nạn là chiếc máy bay cánh quạt phản lực của hãng Indonesia Air Transport. Ảnh: ANTARA

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Makassar cho biết các đội cứu hộ đã được điều động tới khu vực miền núi thuộc huyện Maros, giáp ranh thành phố Makassar, gần vị trí cuối cùng ghi nhận tín hiệu của máy bay. Hoạt động tìm kiếm trên bộ và trên không có sự tham gia của không quân, cảnh sát và các tình nguyện viên; trong đó, một trực thăng cùng thiết bị bay không người lái đang được huy động để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Tính đến 6 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm dấu vết của chiếc máy bay mất tích quanh núi Bulusaraung thuộc huyện Pangkep. Một đoạn video chưa được xác nhận đang lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy tàn tích của một chiếc máy bay.

Tháng 9 năm ngoái, một trực thăng chở 6 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn đã rơi ngay sau khi cất cánh tại tỉnh Nam Kalimantan, khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng. Chưa đầy 2 tuần sau, một vụ rơi trực thăng khác tại khu vực hẻo lánh Ilaga thuộc tỉnh Papua làm 4 người thiệt mạng.

KHÁNH HƯNG