Mexico huy động hơn 22.000 nhân lực ứng phó bão Simpson

Ngày 11-10 (giờ địa phương), bão Simpson mạnh lên cấp 4 theo thang Saffir-Simpson, đe dọa các cộng đồng ven biển và điểm du lịch nổi tiếng dọc bờ biển Thái Bình Dương của Mexico.

Vị trí của bão Simpson. Ảnh: X

Theo Trung tâm bão quốc gia Mỹ (NHC), lúc 13 giờ ngày 11-10 (giờ miền Đông Mỹ), bão di chuyển với tốc độ 11km/giờ, sức gió mạnh nhất khoảng 225km/giờ. Tâm bão cách thành phố ven biển Manzanillo khoảng 137km về phía Tây Tây Bắc.

Theo CNN, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kêu gọi người dân tại các bang Jalisco, Colima, Michoacán và Nayarit tiếp tục trú ẩn cho đến khi có thông báo tiếp theo. Nhà chức trách cảnh báo mưa lớn bất thường, gió mạnh, sóng cao và nước biển dâng, đồng thời đình chỉ các hoạt động không thiết yếu và tiếp tục sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ.

Chính phủ Mexico triển khai hơn 22.000 người cùng 1.470 phương tiện, 323 thiết bị máy móc hạng nặng và 18 máy bay để phòng ngừa và xử lý những tình huống khẩn cấp do bão Simpson.

Bão Simpson gây lốc xoáy ở Mexico. Ảnh: X

Chính quyền đã đình chỉ các hoạt động không thiết yếu tại 24 địa phương thuộc 4 bang Jalisco, Colima, Nayarit và Michoacán. Riêng bang Jalisco tạm ngừng hoạt động dạy học tại 22 địa phương ven biển trong ngày 12-10, đồng thời sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

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