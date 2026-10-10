Thế giới

UAE công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công trong buồng lái Flydubai

SGGPO

Ngày 9-10, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công trong buồng lái máy bay của hãng Flydubai hôm 30-9, cho biết cơ phó người Oman đã lên kế hoạch chiếm quyền điều khiển máy bay để tấn công sân bay Ben Gurion của Israel.

Một chuyến bay của hãng Flydubai. Ảnh: FLASH90
Một chuyến bay của hãng Flydubai. Ảnh: FLASH90

Hãng thông tấn WAM dẫn lời Tổng Chưởng lý Liên bang UAE Hamad Saif Al Shamsi cho biết nghi phạm Hamam al-Hammami, 29 tuổi, đã chuẩn bị trước kế hoạch tấn công liều chết tương tự như vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ.

Nghi phạm khai nhận đã thực hiện hai chuyến bay trước đó tới Israel để nghiên cứu đường bay và sân bay Ben Gurion trước khi tiến hành âm mưu trong chuyến bay thứ ba này.

Kết quả điều tra cũng cho thấy nghi phạm có dấu hiệu tiếp xúc với tư tưởng cực đoan từ năm 2017 khi đang học tập tại Melbourne, Australia. Tuy nhiên, các quy trình tuyển dụng và kiểm tra an ninh của Flydubai không phát hiện bất thường.

Nghi phạm đã nhận tội và khai hành động một mình, trong khi cơ quan công tố tiếp tục xác minh khả năng có đồng phạm.

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HUY QUỐC

Từ khóa

UAE kết quả điều tra vụ tấn công trong buồng lái Flydubai

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