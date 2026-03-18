Mexico: Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu, 5 người thiệt mạng

Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) cho biết, vụ cháy xảy ra ngày 17-3 tại khu vực bên ngoài nhà máy lọc dầu Olmeca ở khu vực Dos Bocas, thành phố Paraíso, bang Tabasco, khiến 5 người thiệt mạng.

Khu vực xảy ra vụ hoả hoạn tại nhà máy lọc dầu Olmeca. Ảnh: AZTECA NOCITIAS

Một số người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ việc cũng làm hư hỏng một số phương tiện và gây ô nhiễm trong khu vực lân cận do khói dày đặc lan rộng.

Đám cháy đã bùng phát tại khu vực hành lang bên ngoài hàng rào bảo vệ khu lưu trữ. Theo điều tra ban đầu, mưa lớn đã khiến nước lẫn dầu tràn ra ngoài và tích tụ lại, dẫn đến hiện tượng bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa sau vài giờ.

Khu vực xảy ra vụ cháy tại nhà máy lọc dầu Olmeca. Ảnh: GRUPO FÓRMULA

Pemex khẳng định các cơ sở lưu trữ chính không bị ảnh hưởng và nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp để điều tra chi tiết nguyên nhân và xác định danh tính các nạn nhân.

Nhà máy lọc dầu Olmeca là một trong những dự án năng lượng trọng điểm được triển khai dưới thời cựu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador (nhiệm kỳ 2018-2024). Công trình này chính thức đi vào vận hành từ năm 2024, góp phần nâng cao năng lực chế biến dầu thô của Mexico.

PHƯƠNG NAM