Giá xăng tiếp tục giảm mạnh

Giá xăng E5RON92 và E10RON95-III tiếp tục giảm trong kỳ điều hành tối 3-11, sau đợt giảm từ ngày 1-11. Như vậy, 2 mặt hàng xăng đã có 2 lần giảm giá liên tiếp chỉ trong 3 ngày.

Giá xăng có hai lần giảm liên tiếp kể từ ngày 1-11 đến 3-11. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Tối 3-11, Bộ Công thương thông báo, từ 22 giờ ngày 3-11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đối với các mặt hàng xăng và dầu diesel, riêng dầu mazut tăng giá.

Sau điều chỉnh, xăng E5RON92 có giá bán mới là 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá mới là 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít; dầu diesel 0.05S có giá 28.876 đồng/lít, giảm 1.370 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S có giá 23.974 đồng/kg, tăng 378 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành này, giá thành phẩm xăng RON92 trên thị trường thế giới bình quân giảm 8,04%, xăng RON95 giảm 8,05% và dầu diesel giảm 4,78% so với kỳ điều hành ngày 29-10. Ngược lại, giá dầu mazut tăng 1,92%.

Trong kỳ điều hành tối 3-11, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 700 đồng/lít đối với xăng sinh học. Các mặt hàng dầu diesel và dầu mazut không trích lập. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu không chi sử dụng đối với các mặt hàng tại kỳ này.

Trước đó, tối 31-10, Bộ Công thương đã thông báo điều chỉnh giá xăng từ ngày 1-11 sau khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được giảm về 0% theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31-10-2026 Chính phủ.

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành ngày 3-11 được thực hiện do giá cơ sở các mặt hàng xăng giảm trên 10% so với kỳ điều hành liền kề trước đó, vượt ngưỡng giảm 10% theo quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19-3-2026 của Chính phủ. Nguyên nhân là giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm.

PHÚC VĂN