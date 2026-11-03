Tối 3-11, tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), Ban Văn hóa Trung ương phối hợp Ban Văn hóa - Nghi lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức đại nhạc hội “Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm”, chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026).

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Trưởng Ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, cho biết, chương trình mang những lời ca, điệu nhạc chào mừng hai sự kiện lớn của Phật giáo nước nhà; đồng thời khơi gợi tinh thần trách nhiệm của những người con Phật.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân các văn nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo Thượng tọa Thích Trí Chơn, ánh sáng Đạo pháp đã soi chiếu tâm hồn, thấm sâu vào tư duy, nếp nghĩ, nếp sống của người Việt, góp phần định hình Phật giáo mang bản sắc dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Những khúc hát, điệu đàn trong đêm nhạc là nhịp cầu kết nối lòng người, chuyển tải tinh thần ấy đến khán giả.

Đại biểu cùng đông đảo khán giả tham dự chương trình. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đại nhạc hội gồm 3 chương: “Ánh đạo vàng”, “Phật giáo vàng son một thuở” và “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”. Thông qua âm nhạc, vũ đạo, hình ảnh và những thước phim lịch sử, chương trình đưa khán giả trở về với những dấu mốc của Phật giáo Việt Nam: từ thời Lý - Trần, tinh thần nhập thế của Phật hoàng Trần Nhân Tông đến công hạnh của các bậc tiền nhân trong phong trào chấn hưng Phật giáo, sự kiện thống nhất Phật giáo năm 1981 và những thành tựu của Giáo hội hôm nay.

Khán giả theo dõi các tiết mục trong đêm nhạc. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đêm nhạc có sự góp mặt của NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Phương Thanh, Đức Tuấn, Randy, Nguyễn Phi Hùng, Tố My, Quốc Đại, Thanh Lan, Diệu Đan, Khánh Loan, Lâm Thanh Sơn, Sa Huỳnh, Huỳnh Tuấn Du, Đỗ Hoài Anh, Vinh Nguyên, Hồ Khánh Long...

>> Một số hình ảnh tại đại nhạc hội “Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm”. Ảnh: MẠNH THẮNG

MẠNH THẮNG - THU HOÀI