Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến chiều 29-11, lũ trên các sông ở Trung bộ đang có xu hướng giảm nhưng tốc độ rút nước không đồng đều.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa lớn tại Trung bộ đang tiếp tục giảm về cường độ.

Lúc 13 giờ hôm nay, ngày 29-11, mực nước trên sông Vệ (Quảng Ngãi) vẫn còn trên mức báo động 3; sông Kôn (Gia Lai) trên báo động 2; riêng sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã xuống dưới báo động 2.

Các hộ dân ở vùng trũng thấp, hạ lưu sông Vệ (Quảng Ngãi) bị ngập, ngày 28-11-2026

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống mức báo động 1. Mực nước sông Vệ và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) có thể duy trì ở mức báo động 1 - báo động 2. Các sông khác từ TP Huế đến Khánh Hòa chủ yếu dao động quanh mức báo động 1.

Tình hình tại các địa phương ghi nhận: ở tỉnh Đắk Lắk, dù mưa đã giảm nhưng một số sông vẫn trên mức báo động 1; ở tỉnh Khánh Hòa, khu vực Nha Trang đã tạnh mưa, song một số khu dân cư vùng trũng thấp ven sông Cái còn ngập cục bộ, nước rút chậm, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông và sạt lở đất trên các sườn dốc vẫn diễn biến phức tạp. Người dân tuyệt đối không nên chủ quan khi nước lũ đang rút, nhất là tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ sạt lở.

Các địa phương tiếp tục theo dõi mực nước sông, hoạt động điều tiết hồ chứa, đồng thời duy trì lực lượng ứng phó tại những nơi có nguy cơ ngập sâu và chia cắt giao thông.

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