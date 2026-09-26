Một trường nghề tại TPHCM đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng phát triển bền vững

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (thuộc Bộ Công an) đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng phát triển bền vững

Tổ chức UI GreenMetric World University Rankings vừa công bố kết quả xếp hạng trường xanh của năm 2026.

Theo công bố, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (phường Phước Long, TPHCM) lần đầu tiên tham gia và đã đạt nhiều kết quả. Cụ thể, xếp thứ 11/21 trường đại học và cao đẳng của Việt Nam cùng tham gia xếp hạng, xếp thứ 665/1.252 trường đại học và cao đẳng của khu vực Đông Nam Á tham gia xếp hạng và xếp thứ 1.107/2.016 trường đại học và cao đẳng của thế giới cùng tham gia xếp hạng.

UI GreenMetric World University Rankings là bảng xếp hạng toàn cầu do Đại học Indonesia (Universitas Indonesia) khởi xướng từ năm 2010, nhằm đánh giá và công nhận những nỗ lực của các trường đại học trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Bảng xếp hạng UI GreenMetric sử dụng 6 nhóm tiêu chí chính để đánh giá, gồm: Cơ sở hạ tầng và môi trường, năng lượng và biến đổi khí hậu, quản lý chất thải, quản lý nước, giao thông bền vững, giáo dục và nghiên cứu.

Từ ngày 26-8-2026, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II chính thức được chuyển giao về Bộ Công an quản lý. Trong ảnh: Sinh viên nhà trường thực hành trong phòng thí nghiệm

Theo lãnh đạo nhà trường, việc Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II tham gia xếp hạng UI GreenMetric và đạt được kết quả cao ngay ở lần đầu tiên tham gia thể hiện cam kết của nhà trường trong việc thực hiện chuyển đổi xanh và xây dựng môi trường giáo dục phát triển bền vững.

Đồng thời, thông qua việc tham gia xếp hạng, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II cũng có cơ hội đánh giá thực trạng, xác định khoảng trống và từng bước cải tiến các hoạt động “xanh hóa” nhà trường, từ cơ sở vật chất, quản lý và vận hành đến chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng xanh cho sinh viên. Ngoài ra, còn là bước khởi đầu cho hành trình xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II trở thành trường cao đẳng xanh, hiện đại và phát triển bền vững, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong tương lai.

Theo công bố, nhà trường có 16 chương trình đào tạo liên quan đến phát triển bền vững được giảng dạy, trong đó có 7 chương trình là nghề cốt lõi 100% về bền vững như nghề xử lý nước thải công nghiệp, bảo hộ lao động...hoặc có môn học liên quan trực tiếp đến bảo vệ môi trường.

Trước đó, thực hiện Kết luận số 42-KL/TW ngày 04-6-2026 của Ban Bí thư và Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 14-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26-8 vừa qua, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã chính thức được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an quản lý. Với việc chuyển giao này, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II có nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức và phát triển các hoạt động giáo dục nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trong hệ thống thuộc Bộ Công an. Một trong những nhiệm vụ đó là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 3 nhóm đối tượng đặc thù: Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; người đã chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng; người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện.

ĐẶNG TRINH