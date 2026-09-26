Diện mạo mới ở những ngôi trường “tái cấu trúc”

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên những ngôi trường mới sau “tái cấu trúc” đi vào vận hành. Khi về chung một mái trường, những yêu cầu về tổ chức, quản trị được đặt ra, hướng tới quyền lợi học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Cùng nâng đỡ khi “về chung nhà”

Đều đặn hai tuần, một buổi họp chuyên môn tổ khối Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh được diễn ra. Khác với các năm học trước, buổi họp tổ khối năm nay ngoài cùng nhau nghiên cứu bài học còn tập trung “gỡ” những nội dung khó cho từng giáo viên trong quá trình đưa công nghệ, AI vào bài học.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đi vào vận hành sau quá trình sắp xếp cùng Trường Tiểu học Chương Dương. Quy mô hợp nhất đặt ra những yêu cầu thống nhất về mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục…

Cô Trương Thị Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cho biết, thực tế, khi 2 trường “về chung 1 nhà” thời điểm đầu không thể tránh khỏi những “điểm lệch” trong phương pháp, mục tiêu, đặc biệt là năng lực đội ngũ về công nghệ thông tin. Chính những buổi họp chuyên môn là dịp để gắn kết đội ngũ, giúp thầy cô thẳng thắn đối thoại, chia sẻ, trao đổi, tháo gỡ những nút thắt.

“Khi được tháo gỡ, từ chỗ e dè trong ứng dụng AI vào giảng dạy, năm học này tôi đã mạnh dạn đưa AI vào tiết học, có thể biến những hình tĩnh trong SGK trở thành các hình động, học sinh rất thích thú, hào hứng”, cô Thảo vui mừng.

Ngoài chuyên môn được nâng đỡ, đồng hành, điều dễ dàng nhận thấy nhất đó là những thay đổi về diện mạo mới của phân hiệu Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo khi “về chung một nhà”. Sân trường được trang bị 1 màn hình led lớn; lớp học được đầu tư thêm tivi tương tác; ứng dụng công nghệ vào điểm danh khuôn mặt học sinh; đầy đặn thêm các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh…

“Sự đồng đều về cơ sở vật chất mang đến cho thầy trò môi trường giáo dục không có sự phân biệt, giáo viên được tạo điều kiện để nâng cao chuyên môn, học sinh có điều kiện để phát triển năng lực, tạo sự tin tưởng cho phụ huynh, học sinh và đội ngũ”, cô Thảo phấn khởi.

Gần 18 giờ, hơn 100 giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Bé, phường Bình Lợi Trung vẫn nán lại phòng giáo viên để cùng ban giám hiệu trao đổi, thống nhất về kế hoạch giáo dục. Dù trễ nhưng thầy cô nào cũng phấn khởi, bởi đây là buổi họp đầu tiên sau khi Trường THCS Nguyễn Văn Bé và THCS Yên Thế về “chung một nhà” với tên gọi Trường THCS Nguyễn Văn Bé.

Cô Đinh Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bé cho hay, để ổn định, thống nhất sau sáp nhập, mọi công tác về phân công chuyên môn, nhiệm vụ kiêm nhiệm, xây dựng chương trình học, nhiệm vụ năm học… đều được ban giám hiệu họp hội đồng tư vấn giáo dục, thông qua các đề xuất của tổ trưởng chuyên môn 2 trường, thông qua tập thể sư phạm, tạo đồng thuận 100%. Ngay đầu năm học, phương án học sinh cả 2 trường sẽ học chung cùng nhau tại cơ sở chính, riêng học sinh khối 8 sẽ học ở phân hiệu được đồng thuận. Tại phân hiệu, các phòng bộ môn STEM, Tin học, Âm nhạc, hệ thống camera an ninh đã được trang bị, wifi vào từng phòng học…

“Ngay năm đầu sau sáp nhập, nhà trường đã quyết định điều chỉnh công tác tổ chức lớp học, với mong muốn học sinh, giáo viên dù ở trường nào trước đó cũng sẽ không có sự phân biệt khi đã về chung một mái trường. Nhà trường tăng cường đối thoại cùng phụ huynh, gửi thư báo, hình ảnh minh chứng, mời phụ huynh tham quan môi trường học tập. Đặc biệt, cam kết giữ vững mọi hoạt động, nâng chất lượng giảng dạy, chất lượng chương trình nhà trường, dịch vụ bán trú, tăng cường các hoạt động học tập, phong trào, tạo sân chơi, góc thư giãn… Riêng với học sinh, ban giám hiệu sinh hoạt cùng các em mỗi ngày thông qua giờ truy bài, ngay trong tháng 9 chúng tôi đã có buổi đối thoại với các em để ghi nhận mọi ý kiến về trường”, cô Ân chia sẻ.

Chuyển từ quản lý sang quản trị phát triển

Sau sáp nhập cùng Trường Tiểu học Duy Tân, năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh có gần 2.200 học sinh, quy mô 59 lớp với 94 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Học sinh phân hiệu Trường Tiểu học Hiệp Tân vui trung thu



Vận hành cơ sở sau sáp nhập, cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân cho biết, nhà trường xây dựng quy chế làm việc của ban giám hiệu để phân cấp, phân quyền cho các phó hiệu trưởng phụ trách. Song song đó, chú trọng các buổi họp tổ chuyên môn xây dựng quy chế làm việc.

“Đòi hỏi lớn nhất trong giai đoạn đầu sau sáp nhập đó là làm sao dung hòa được văn hóa nhà trường để thống nhất về mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục, hướng tới quyền lợi học sinh. Xác định được trọng tâm đó, các hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất hay bồi dưỡng chuyên môn, nhà trường đều song song toàn đội ngũ. Đặc biệt, với riêng phân hiệu, năm học này trường đã trang bị thêm được 6 ti vi tương tác tạo điều kiện để thầy cô đổi mới phương pháp…”, cô Nguyệt chia sẻ.

Với quy mô 1.769 học sinh, gần 140 đội ngũ sau sáp nhập, cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo nhìn nhận, quy mô lớn hơn mang lại nhiều nguồn lực hơn, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn toàn mới: quản trị một nhà trường đa điểm bằng một hệ thống nhất, chứ không phải duy trì hai cách vận hành song song. Do đó, yêu cầu chuyển từ “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục” là bắt buộc. Chuyển đổi số trở thành hạ tầng kết nối trường chính và phân hiệu. Đây cũng là nền tảng giúp nhà trường thu hẹp chênh lệch cơ hội học tập giữa trường chính và phân hiệu, rà soát trang bị cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ.

“Khó khăn lớn nhất sau sáp nhập không phải là nhiều việc hơn, mà là tư duy lại cách tổ chức, điều phối và chịu trách nhiệm trong một cấu trúc quản trị mới. Nhà trường thống nhất nguyên tắc “một trường, hai địa điểm, một hệ thống quản trị”. Nguyên tắc này được cụ thể hóa trong kế hoạc giáo dục bằng việc thống nhất mục tiêu, chương trình, tiến độ, kiểm tra đánh giá, sinh hoạt chuyên môn, dữ liệu và chuẩn chất lượng, linh hoạt cách tổ chức theo điều kiện từng địa điểm. Đặc biệt, quản trị bằng phân quyền và trách nhiệm. Phó Hiệu trưởng phụ trách theo lĩnh vực trên phạm vi toàn trường, không hình thành 2 “bộ máy con”, đồng thời phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phần việc được giao”, cô Hương chia sẻ.

YẾN HOA