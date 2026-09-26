Xúc động lời thầy hiệu trưởng dặn dò tân cử nhân: “Đừng quá bận tâm mình sẽ bắt đầu ở vị trí nào”

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, cho biết theo khảo sát bước đầu của trường, gần 70% sinh viên của khóa tốt nghiệp này đã có việc làm phù hợp với ngành đào tạo trước khi nhận bằng

Ngày 26-9, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (Phường Đông Hòa-TPHCM) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư, cử nhân đợt 2 năm 2026.

Tại buổi lễ, TS Vũ Đình Bảy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, xúc động chia sẻ với các sinh viên sắp rời ghế nhà trường: Các em đừng quá bận tâm rằng mình sẽ bắt đầu ở vị trí nào. Có thể các em bắt đầu từ một công việc rất nhỏ. Một kỹ thuật viên, một nhân viên vận hành, một nhân viên kinh doanh, một người thợ máy, một điều dưỡng, hay một công việc mà hôm nay các em chưa từng nghĩ tới. Không sao cả. Điều đáng quan tâm không phải là chúng ta bắt đầu ở đâu, mà là chúng ta làm gì với điểm bắt đầu ấy. Hãy làm thật tốt công việc đầu tiên. Hãy học từ những người giỏi hơn mình. Hãy chấp nhận những ngày khó khăn. Hãy đừng ngại làm những việc nhỏ. Và hãy để năng lực của mình lên tiếng.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An tặng giấy khen cho các sinh viên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc

Dặn dò các tân kỹ sư, cử nhân, TS Vũ Đình Bảy, cho biết, thế giới nghề nghiệp thay đổi rất nhanh. Công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và tạo ra giá trị. Những gì hôm nay chúng ta biết có thể ngày mai đã chưa đủ. Vì thế, năng lực quan trọng nhất các em cần mang theo không chỉ là những gì đã học, mà là khả năng tiếp tục học. Nếu các em chỉ dựa vào những gì đã học ở trường, các em sẽ rất khó đi đường dài. "Nhưng nếu có năng lực tự học, các em sẽ luôn có khả năng thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của công việc và cuộc sống. Đó cũng là điều nhà trường muốn gửi gắm, học không chỉ để có bằng, học để có nghề, học để làm việc, học để thích nghi và học để tự làm chủ cuộc đời mình"- TS Vũ Đình Bảy, nhắn nhủ.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, cho biết theo khảo sát bước đầu của trường, gần 70% sinh viên của khóa tốt nghiệp này đã có việc làm phù hợp với ngành đào tạo trước khi nhận bằng. Hơn 40% sinh viên đã có kế hoạch vừa đi làm, vừa học liên thông lên đại học, gồm các chương trình trong nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, câu chuyện của sinh viên Phạm Minh Thư mang dấu ấn khá đặc biệt, tốt nghiệp loại xuất sắc ngành công nghệ thông tin nhưng ít ai biết đằng sau đó là nghị lực vươn lên học tập trong hoàn cảnh không dễ dàng.

Sinh viên Phạm Minh Thư tốt nghiệp xuất sắc ngành công nghệ thông tin

Từng hụt hẫng vì đậu lớp 10 công lập, Minh Thư chọn học trung cấp rồi liên thông lên cao đẳng. Minh Thư, chia sẻ em theo công nghệ thông tin vì thích tìm hiểu máy tính, thiết kế website. Thời gian đầu, kiến thức mới khá khó, em chọn cách luyện tập nhiều lần, trao đổi với bạn và hỏi thầy cô những phần chưa hiểu.

Hoàn cảnh không có nhiều thuận lợi, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Mẹ Thư cũng phải một mình lo cho hai con cùng người bà lớn tuổi. Mẹ tần tảo làm bánh flan bán trong xóm tại nhà để có thêm tiền trang trải sinh hoạt. Đây cũng là lý do khiến Thư muốn sớm hoàn thành việc học và đi làm. “Em dự định học thêm về xây dựng và vận hành website để sau này chuyển sang công việc công nghệ thông tin” Minh Thư chia sẻ.

ĐẶNG TRINH