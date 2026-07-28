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Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

SGGPO

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và đại học công lập trên địa bàn.

Hà Nội sẽ sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn. Ảnh: MINH TÚ
Hà Nội sẽ sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn. Ảnh: MINH TÚ

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên còn 14 trung tâm.

Sau khi Trung ương có hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, điều kiện thành lập trường trung học nghề, thành phố sẽ chuyển đổi 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sang mô hình này.

Việc sắp xếp không chỉ nhằm giảm đầu mối mà tập trung tái cấu trúc mạng lưới, mở rộng quy mô trường lớp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ; đồng thời giảm biên chế quản lý, tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy. Thành phố định hướng thực hiện mô hình một trường chính, có các phân hiệu và hợp nhất đầu mối quản lý để hình thành các cơ sở quy mô lớn.

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Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được giữ nguyên đầu mối tổ chức. Ảnh: HNMU

Đối với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, thành phố giữ nguyên đầu mối tổ chức, tiếp tục đầu tư phát triển theo Đề án đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.

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MINH KHANG

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Kế hoạch số 292/KH-UBND UBND TP Hà Nội Đại học công lập Vũ Đại Thắng Quản lý giáo dục Nghị quyết số 71-NQ/TW Đầu mối Phân hiệu Nghề nghiệp Cơ học sắp xếp trường cao đẳng giảm đầu mối trường học

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