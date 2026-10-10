Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều nơi ở Hà Tĩnh

Mưa lớn từ tối 9-10 đến sáng 10-10 khiến một số tuyến đường, cầu, ngầm và vùng thấp trũng ở tỉnh Hà Tĩnh bị ngập, giao thông chia cắt.

Tại xã Kỳ Thượng, mưa lớn kéo dài khiến khu vực cầu Nhà Cộ (thôn Phúc Thành) và cầu Bến Sắt (thôn Tân Tiến) ngập sâu, ước khoảng 60cm đến xấp xỉ 1m.

Chính quyền địa phương đã bố trí người túc trực, lập rào chắn và gắn biển cảnh báo cấm đi lại để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cầu Nhà Cộ ngập sâu

Tại xã Kỳ Lạc, một số cầu và ngầm gồm: Lạc Tiến, Lạc Trung, Cây Ổi, Cây Trường, Xuân Tiến... cũng ngập cục bộ.

Cầu Cây Ổi ở xã Kỳ Lạc bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông

Tại xã Kỳ Anh có 5 tuyến đường bị ngập. Ngoài ra, khu vực đường Đồng Trung tiếp tục sạt lở điểm cũ và có dấu hiệu sạt lở thêm 1 vị trí mới.

Các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê..., mưa lớn kéo dài cũng đang gây ngập lụt cục bộ một số tuyến đường giao thông, vùng thấp trũng.

Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng lập biển cảnh báo, rào chắn, trực gác, không cho người và phương tiện lưu thông qua các khu vực bị ngập sâu.

Lập biển cảnh báo đoạn ngập sâu trên quốc lộ 15 qua thôn Phúc Thịnh, xã Phúc Trạch

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong ngày 10-10, toàn tỉnh có mưa to đến rất to và dông; lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ và lũ quét.

Lúc 7 giờ cùng ngày, mực nước trên các sông chính ở Hà Tĩnh ở mức dưới báo động I. Một số hồ chứa đang xả tràn, gồm: Sông Rác 60m3/s; Thượng Sông Trí 38,13m3/s; Kim Sơn 3m3/s; Đá Bạc 7,56m3/s; Tàu Voi 4,7m3/s; Đá Hàn 54,9m3/s; Thủy điện Hố Hô 146m3/s.

Xã Kỳ Lạc lập rào chắn, biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua cầu ngập nước

ĐỨC HẢI