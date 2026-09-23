Sức sống cơ sở

Ấm áp đêm hội trung thu tại Trường khiếm thị Hữu Nghị

SGGPO

Tối 22-9, tại Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ (TPHCM) phối hợp với Đoàn Thanh niên phường, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Trung thu cho em” năm 2026.

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Chương trình Trung thu được tổ chức tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị

Tại chương trình, ban tổ chức trao 200 phần quà đến các em học sinh, tổng trị giá 30 triệu đồng. Những phần quà gồm bánh trung thu, bánh kẹo, lồng đèn và đồ dùng học tập. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho các em.

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Các em học sinh Trường Khiếm thị Hữu Nghị cùng tham gia các tiết mục văn nghệ

Điểm nhấn của đêm hội là các hoạt động múa lân, giao lưu văn nghệ và phá cỗ Trung thu. Phần văn nghệ, bên cạnh sự tham gia của Đoàn trường THPT Phú Mỹ và Chi hội Lạc Hồng còn có các tiết mục của chính các em học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị.

Các tiết mục giao lưu cũng được lựa chọn theo hướng tăng cường âm nhạc, kể chuyện và tương tác bằng âm thanh. Đồng thời các hoạt động cũng được thiết kế phù hợp với đặc điểm của trẻ khiếm thị, bảo đảm an toàn cho các em trong quá trình tham gia.

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NGUYỄN NAM

Từ khóa

Trường khiếm thị trung thu Hữu Nghị bánh trung thu bánh kẹo lồng đèn và đồ dùng học tập

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