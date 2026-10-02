Mưa tại Nam bộ trong tháng 10 sẽ giảm so với trung bình nhiều năm

Trong tháng 9 và những ngày đầu tháng 10, TPHCM và nhiều nơi ở Nam bộ có mưa to (có nơi đã vượt kỷ lục năm 2015). Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo lượng mưa trong cả tháng 10 tại Nam bộ sẽ giảm so với trung bình nhiều năm.

Chiều 2-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo đánh giá tình hình thời tiết cả nước trong tháng 9 và đưa ra một số dự báo về xu thế thời tiết tháng 10, trong đó có khu vực Nam bộ và TPHCM.

Tối 1-10, mưa làm ngập cục bộ ở đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội, TPHCM).

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Theo đó, trong tháng 10, lượng mưa tại Nam bộ sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5% - 20%. Tại Nhà Bè, tổng lượng mưa tháng 10 có thể chỉ đạt 150 - 300mm. Tại TP Cần Thơ, lượng mưa dự báo 170-340mm.

Sang tháng 11, lượng mưa tại Nam bộ sẽ tiếp tục thấp hơn trung bình nhiều năm.

Về thủy văn, nửa đầu tháng 10, đầu nguồn hệ thống sông Cửu Long có khả năng xuất hiện một đợt nước lên. Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc có thể cao hơn báo động 1 khoảng 0,1-0,3m.

Từ nửa cuối tháng 10 đến tháng 12, mực nước trên các sông này có xu hướng giảm dần. Khi có các đợt triều cường, mực nước tại các trạm thủy văn ở hạ nguồn hệ thống sông Cửu Long có thể lên mức báo động 2 đến trên báo động 3.

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