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Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đón gần 25.000 lượt xe sau ngày đầu thông tuyến

SGGPO

Sau 1 ngày thông xe toàn tuyến, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông, doanh thu từ thu phí đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 2-10, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), cho biết số liệu nêu trên được tính từ 0 giờ ngày 1-10 đến 0 giờ ngày 2-10.

Theo VECE, so với thời điểm trước khi thông xe toàn tuyến, lưu lượng phương tiện trên đường cao tốc Bến Lức - Long Thành tăng khoảng 30%, trong khi doanh thu tăng 140%. Việc thông tuyến giúp phương tiện có thể di chuyển liên tục giữa khu vực miền Tây và miền Đông mà không phải đi qua các tuyến đường đô thị trung tâm TPHCM.

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Các phương tiện từ quốc lộ 51, TP Đồng Nai rẽ vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành hướng về miền Tây. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, kết nối tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, Vành đai 3 TPHCM với khu vực TP Đồng Nai và quốc lộ 51. Tuyến đường được đưa vào khai thác toàn tuyến từ 0 giờ ngày 1-10, sau khi hoàn thành các hạng mục còn lại, trong đó có cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh.

Đoạn trạm thu phí phía cuối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Thực hiện: PHÚ NGÂN

VECE khuyến cáo tài xế trong thời gian đầu khai thác cần chú ý tốc độ, khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường và quan sát kỹ biển báo, nhất là khi qua các nút giao.

Trên tuyến chính, tốc độ tối đa chủ yếu là 90km/giờ; riêng một số đoạn và khu vực hai cầu Bình Khánh, Phước Khánh, tốc độ tối đa 80km/giờ.

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PHÚ NGÂN

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cao tốc đường tuyến Bến Lức Long Thành VECE miền Tây miền Đông đô thị trung tâm TPHCM

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