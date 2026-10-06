Mỹ duyệt các gói vũ khí, dịch vụ quân sự trị giá 2,27 tỷ USD cho 3 nước Trung Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt các đề xuất bán vũ khí, thiết bị và cung cấp dịch vụ quân sự cho Ai Cập, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), với tổng giá trị ước tính khoảng 2,27 tỷ USD.

Gói lớn nhất dành cho UAE, trị giá ước tính 1,041 tỷ USD, gồm tối đa 10.000 bộ dẫn hướng thuộc Hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến II (APKWS-II) cùng các thiết bị liên quan.

Theo phía Mỹ, gói này sẽ giúp UAE tăng cường năng lực tự vệ, ứng phó các mối đe dọa và phối hợp tác chiến với lực lượng Mỹ, đồng thời củng cố an ninh cho một đối tác quốc phòng quan trọng tại Trung Đông.

Đối với Ai Cập, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt đề xuất bán hệ thống tên lửa Javelin, trị giá ước tính 832 triệu USD. Cairo đề nghị mua tối đa 2.020 tên lửa Javelin FGM-148F cùng tối đa 200 bộ phóng chỉ huy hạng nhẹ Javelin.

Trong khi đó, gói dành cho Kuwait gồm dịch vụ sửa chữa và hoàn trả tên lửa Patriot cùng các thiết bị liên quan, trị giá ước tính 400 triệu USD.

Theo Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, các gói trên được công bố hơn 7 tháng sau khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran ngày 28-2. Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại Bahrain, Qatar, UAE, Kuwait, Jordan và Saudi Arabia. Anadolu cho biết, tháng 6-2026, Mỹ và Iran ký thỏa thuận khung, đề ra các bước nhằm khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và giải quyết chương trình hạt nhân của Iran. Thỏa thuận hết hạn vào tháng 8 khi hai bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

HUYỀN HƯƠNG