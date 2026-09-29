Rõ việc, rõ điều kiện để chính sách đi vào cuộc sống

TPHCM đang cụ thể hóa các cơ chế, chính sách triển khai Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1-10. Những chính sách đã đủ điều kiện có thể áp dụng ngay; những nội dung cần thêm thời gian chuẩn bị được xác định phải rõ việc, điều kiện và lộ trình thực hiện.

Những việc đủ điều kiện triển khai ngay

Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa XI đã thông qua 24 nghị quyết trong đợt đầu cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị (thuộc các nhóm chính sách: nông nghiệp - môi trường; khoa học - công nghệ; quy hoạch - kiến trúc; xây dựng; y tế; giáo dục), trong số 147 nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND TPHCM xem xét, thông qua để triển khai luật.

Đây là bước cụ thể hóa đầu tiên để thành phố tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách mới được luật giao. Tuy nhiên, không phải chính sách nào cũng có thể triển khai ngay khi luật có hiệu lực.

Người bệnh chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TPHCM. Ảnh: GIAO LINH

Theo Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM Hoàng Tùng, ở nhóm 14 nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách, những nội dung đã quy định tương đối đầy đủ về tiêu chí, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục có thể triển khai từ ngày 1-10 như: cơ chế thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập; một số chính sách hỗ trợ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; hay biện pháp xử lý đối với công trình, cơ sở vi phạm.

Với các nội dung liên quan đến quy hoạch tổng thể TPHCM, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), quản lý, khai thác không gian ngầm, việc triển khai cần thời gian để lập hoặc điều chỉnh quy hoạch, xác định phạm vi, danh mục, chuẩn bị dữ liệu và các điều kiện thực hiện.

Cũng theo ông Hoàng Tùng, với nhóm chính sách có thể triển khai ngay, việc hướng dẫn phải rõ và thống nhất: chính sách áp dụng cho ai, điều kiện gì, hồ sơ nào, nộp ở đâu, cơ quan nào giải quyết và thời hạn bao lâu. Các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân cần được hướng dẫn thống nhất, hạn chế tình trạng mỗi nơi hiểu và áp dụng một cách khác nhau.

Ở từng lĩnh vực cũng cho thấy việc cụ thể hóa chính sách phải được thực hiện theo từng khâu. Lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo Sở KH-CN TPHCM, tính từ khâu bắt đầu đến khi kết quả hoạt động được đưa vào cuộc sống, hoạt động khoa học - công nghệ về cơ bản trải qua 9 giai đoạn.

Trước mắt, Sở KH-CN tập trung hướng dẫn các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học - công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp cận chính sách mới; đồng thời thành lập bộ phận chuyên trách tiếp nhận hồ sơ đăng ký thử nghiệm có kiểm soát. Khi có dự án, sở sẽ phối hợp tham mưu UBND TPHCM cho phép thử nghiệm và ban hành quy chế riêng.

Trong lĩnh vực đất đai, Sở NN-MT TPHCM đã tham mưu cơ chế về dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập; trong đó xác định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện nhằm công khai, minh bạch, kiểm soát nguồn lực và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đưa chính sách đến với người bệnh

Một trong những chính sách được cụ thể hóa lần này tác động trực tiếp đến nhóm người dân có hoàn cảnh khó khăn là chính sách hỗ trợ chi phí đồng chi trả BHYT cho người bệnh suy thận mạn.

Việc ban hành các nghị quyết để cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị sẽ tiếp tục được thực hiện. Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, từ nay đến cuối năm, thành phố dự kiến tổ chức thêm 2 kỳ họp HĐND để xem xét, thông qua các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị. Qua thực tiễn triển khai, những vấn đề chưa được dự báo đầy đủ trong quá trình xây dựng chính sách sẽ tiếp tục được nhận diện; những cách làm hay, hiệu quả được tổng kết, nhân rộng; những quy định chưa phù hợp được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện.

Từ ngày 1-10, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí đồng chi trả BHYT đối với người bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật Thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) hoặc Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn cư trú trên địa bàn TPHCM có hiệu lực.

Theo nghị quyết, gần 700 người bệnh thuộc diện được hỗ trợ, với tổng kinh phí khoảng 10,5 tỷ đồng mỗi năm. Đối tượng gồm: trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi; người thuộc hộ mới thoát nghèo trong thời gian 36 tháng kể từ thời điểm được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên sống đơn thân, neo đơn, độc thân hoặc đang sống cùng người thân có mức thu nhập thấp.

Khi mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 và phải điều trị bằng chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng chu kỳ, các đối tượng này được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ phần đồng chi trả sau BHYT.

Một năm qua, bé Huỳnh Yến Nhi, 9 tuổi, đều đặn cùng cha là anh Huỳnh Phước Bửu (ngụ phường Long Hương, TPHCM) vượt gần 100km đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM để lọc máu. Dù tham gia BHYT với mức hưởng 80%, gia đình bé Nhi vẫn phải chi hơn 2,5 triệu đồng/tháng cho phần đồng chi trả.

Mẹ bé Nhi cũng là người bệnh chạy thận, mỗi tuần điều trị 3 lần tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Vợ con đều mắc bệnh hiểm nghèo, anh Bửu trở thành lao động chính trong gia đình.

“Tôi thực sự đuối sức. Nếu con gái tôi được hưởng chính sách mới của thành phố thì may mắn quá. Nhưng tôi mong sao mọi người bệnh chạy thận đều được nhận sự hỗ trợ này của thành phố, vì người bệnh không làm việc nặng được trong khi sức khỏe ngày càng suy kiệt, không còn sức chăm lo cho cuộc sống và tương lai của con cái”, anh Bửu tâm sự.

Theo Sở Y tế TPHCM, người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối phải điều trị nhiều lần trong tháng để duy trì sự sống; bình quân khoảng 12 lần/tháng đối với chạy thận nhân tạo và 30 lần/tháng đối với lọc màng bụng. Việc điều trị kéo dài làm giảm khả năng lao động, thu nhập, đồng thời tạo thêm nhiều khoản chi cho gia đình.

Sở Y tế ghi nhận có trường hợp người bệnh phải giảm hoặc gián đoạn điều trị vì không đủ khả năng chi trả, ảnh hưởng đến quá trình điều trị và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Theo BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đến thời điểm này, những nội dung cốt lõi phục vụ việc triển khai chính sách đã được ngành y tế chủ động chuẩn bị, trong đó tập trung vào xác định đối tượng, hồ sơ, quy trình tiếp nhận và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị.

Ngành y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thống nhất, công khai quy trình, không để người bệnh phải đi lại nhiều lần hoặc gặp khó khăn do cách hiểu khác nhau giữa các đơn vị. Mục tiêu của ngành là từ ngày 1-10, khi chính sách có hiệu lực, người bệnh đủ điều kiện được tiếp cận chính sách thuận lợi, minh bạch và kịp thời. Người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối nằm trong nhóm thụ hưởng chính sách sẽ không phát sinh bất kỳ thủ tục nào khi đến cơ sở y tế điều trị.

Ngành y tế cũng đã phối hợp các cơ quan liên quan để thống nhất quy trình, rà soát đối tượng thụ hưởng, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời chuẩn bị phương án tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ.

BS Hoàng Ngọc Quý, Trưởng đơn vị Thận nhân tạo, Bệnh viện Nhi đồng 2, đánh giá cao TPHCM đã tiên phong trong chính sách hỗ trợ người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, trong đó ưu tiên nhóm bệnh nhi phải chạy thận nhân tạo.

BS Hoàng Ngọc Quý kỳ vọng chính sách này sẽ sớm được nhân rộng tại các tỉnh, thành phố khác, giúp bệnh nhi và gia đình giảm những thiệt thòi, đau đớn do bệnh tật.

THU HƯỜNG - GIAO LINH