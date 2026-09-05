Nắng nóng kỷ lục bao trùm châu Âu

Nhiều nước châu Âu đang trải qua mùa hè 2026 với những đợt nắng nóng kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân với hàng chục ngàn ca tử vong liên quan. Nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nhiệt độ ghi nhận tại Bỉ là 450C ngày 3-9. ẢNH: EPA

Theo Brussels Times ngày 3-9, Cơ quan Y tế công cộng Bỉ cho biết nước này ghi nhận 2.935 ca tử vong, vượt mức bình thường trong các đợt nắng nóng kể từ tháng 6-2026. Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ xác nhận mùa hè năm 2026 là mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này. Nhiệt độ trung bình tại trạm quan trắc Uccle, ngoại ô Brussels, đạt 20,30C, cao hơn 2,40C so với mức trung bình của các thập niên gần đây.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều nước châu Âu khác. Đức ước tính có khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong khi Tây Ban Nha ghi nhận gần 4.500 trường hợp và tại Pháp, hơn 7.300 ca tử vong do hiện tượng thời tiết này kể từ ngày 1-6.

Tại Slovenia, nhiệt độ trung bình trong mùa hè 2026 cao hơn 2,80C so với mức trung bình cùng kỳ giai đoạn 1991-2020, khiến mùa hè này nóng nhất trong lịch sử quan trắc. Nắng nóng cũng gây hạn hán nghiêm trọng; sông băng Triglav được dự báo có thể biến mất hoàn toàn vào đầu tháng 10. Trong khi đó, Italy đang chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng thứ 6 trong năm và được dự báo là đợt nắng nóng cuối cùng trong mùa hè năm nay.

Theo trang web dự báo khí tượng Severe Weather Europe (trụ sở tại Slovenia), từ ngày 4 đến 9-9, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở châu Âu có thể cao hơn mức trung bình 5-80C. Một “vòm nhiệt” mạnh đang mở rộng trên châu Âu, đưa khối khí nóng từ Bắc Phi lên phía Bắc. Nhiệt độ tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể lên tới 40-440C, trong khi miền Nam nước Pháp, Italy và một số khu vực ở Balkan có nơi vượt 400C. Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng cực đoan ở châu Âu xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn.

KHÁNH MINH