Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, hôm nay 23-11, nhiều nơi ở Nam bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiều địa phương ở Nam bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, hôm nay, thời tiết khu vực Nam bộ phổ biến có mây thay đổi, ngày nắng. Nắng tăng cường về trưa và chiều, gây cảm giác oi nóng. Khu vực miền Đông có nơi xuất hiện nắng nóng nhẹ tại TP Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối, Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, diện mưa khoảng 1/3 khu vực, cục bộ có mưa vừa. Riêng các khu vực ven biển phía Đông có thể mưa trong buổi sáng do mây từ biển di chuyển vào đất liền.

Mực nước trên các sông, kênh rạch tại TPHCM đang lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch và tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Tại trạm Phú An, đỉnh triều dự báo đạt 1,6m vào ngày 25-11 và 1,64m vào ngày 26-11.

Tại trạm Nhà Bè, mực nước cao nhất dự báo đạt 1,66m vào ngày 25-11, sau đó ở mức 1,65m vào ngày 26-11.

Riêng trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều có thể đạt 1,77m vào ngày 25-11 và 1,76m vào ngày 26-11.

Theo bảng cấp báo động, mức báo động 3 tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một lần lượt là 1,60m, 1,6m và 1,6m. Như vậy, mực nước dự báo tại cả 3 trạm đều có thời điểm đạt hoặc vượt báo động 3.

Sáng sớm 23-11, ở Hà Nội có sương mù và dự báo chiều, đêm nay có đợt không khí lạnh mới. Ảnh: PHÚC HẬU

Trong khi đó, tại Hà Nội và Bắc bộ, từ chiều và đêm nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Từ đêm 23 đến ngày 24-11, Bắc bộ có mưa, vùng núi và trung du có nơi mưa to. Riêng Hà Nội, đêm nay và rạng sáng mai có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 24-11, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 14-16 độ C.

Toàn Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

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