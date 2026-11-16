Nga đáp trả cuộc tập kích của Ukraine vào nhà máy hóa dầu

Ngày 16-11, hãng RIA Novosti dẫn lời Thị trưởng Moscow (Nga) Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 97 máy bay không người lái (drone) nhắm mục tiêu vào Moscow đêm 15-11.

Hỏa hoạn tại nhà máy hóa dầu Nizhnekamskneftekhim ở Cộng hòa Tatarstan, Nga. Ảnh: EXILENOVA+/TELEGRAM

Theo RIA Novosti, quân đội Nga đã đáp trả các vụ tấn công bằng việc sử dụng drone và vũ khí chính xác tầm xa tấn công vào các trung tâm ra quyết định, nhà máy và kho chứa hàng mà lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng chung với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, báo Kyiv Post đưa tin Ukraine đã dùng drone tập kích nhà máy hóa dầu Nizhnekamskneftekhim ở thành phố Nizhnekamsk, Cộng hòa Tatarstan (Nga), gây hỏa hoạn lớn vào rạng sáng 15-11. Thị trưởng Nizhnekamsk Radmir Belyayev xác nhận một vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây hư hại các cơ sở trong khu công nghiệp nhưng từ chối cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc.

Ngoài vụ tập kích trên, báo Kyiv Post cho biết Ukraine cũng đã mở các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào một trạm biến áp cao thế ở Taganrog và một cây cầu ở vùng Rostov, phía Nam nước Nga.

Nizhnekamskneftekhim là một trong những nhà sản xuất hóa dầu lớn nhất ở Nga và châu Âu. Cơ sở này chuyên sản xuất cao su tổng hợp, nhựa và ethylene... được sử dụng rộng rãi trong cả sản xuất dân dụng và chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng của Nga.

MINH CHÂU