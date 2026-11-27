Bulgaria đang tiến hành cuộc tập trận chung giữa hải quân và không quân trên Biển Đen, trong bối cảnh nhiều tàu thương mại bị tấn công bằng thiết bị không người lái tại khu vực này.

Vùng lãnh hải Bulgaria cấm tàu ​​thuyền ra vào. Ảnh bản đồ: NAVIM

Theo cảnh báo hàng hải NAVWARN 864/26, vùng biển rộng khoảng 9.000km² ngoài khơi Bulgaria, từ Durankulak đến Nesebar, được xác định là khu vực nguy hiểm đối với hoạt động hàng hải, neo đậu tàu thuyền, đánh bắt cá và các hoạt động dưới nước đến hết ngày 27-11 do diễn tập quân sự.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov cho biết, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Biển Đen ngày càng phức tạp, hải quân và không quân nước này duy trì trạng thái sẵn sàng cao để ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

Theo số liệu được báo chí Bulgaria dẫn lại, ít nhất 7 tàu thương mại đã bị UAV tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria từ đầu tháng 10 đến nay.

Trước tình hình này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Boyko Noev và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ioan Mircea Pașcu đề xuất Liên minh châu Âu (EU) triển khai sứ mệnh hải quân chuyên biệt tại Biển Đen mang tên EUNAVFOR Black Sea, theo mô hình chiến dịch ASPIDES của EU tại Biển Đỏ, nhằm bảo vệ các tuyến vận tải thương mại.

KHÁNH HƯNG