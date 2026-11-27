EU vẫn chưa có tiếng nói chung về tài trợ Ukraine, trong khi giá cả tại Tokyo tiếp tục tăng trước cuộc họp lãi suất tháng 12. Bản tin sáng 27-11 còn có các diễn biến đáng chú ý như Nga thông qua chiến lược phát triển Bắc cực; Israel và Mỹ thử nghiệm hệ thống chống UAV; Binance khôi phục dịch vụ rút tiền sau vụ tấn công mạng.

EU còn bất đồng về tài trợ Ukraine

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) ngày 26-11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết lãnh đạo các nước thành viên sẽ nỗ lực đạt thỏa thuận về ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034 trước cuối năm nay. Các bên dự kiến tiếp tục thương lượng tại hội nghị cấp cao ngày 17 và 18-12.

Đề xuất ngân sách hiện có quy mô gần 1.600 tỷ euro. Tuy nhiên, các nước chưa thống nhất cách chia sẻ trách nhiệm tài chính đối với khoản vay 45 tỷ euro dành cho Ukraine trong năm 2027. Theo đề xuất, EU sẽ đứng ra huy động tiền trên thị trường tài chính rồi cho Ukraine vay lại.”Slovakia, Séc, Hungary và Bulgaria không muốn gánh nghĩa vụ tài chính liên quan khoản vay. Trong khi đó, Đức và một số nước coi việc cả 27 thành viên cùng tham gia tài trợ Ukraine là điều kiện để chấp thuận ngân sách dài hạn. Sự khác biệt này khiến việc tìm tiếng nói chung thêm khó khăn, bởi ngân sách dài hạn phải được toàn bộ 27 nước thành viên nhất trí.

Nga phê duyệt chiến lược phát triển Bắc cực đến năm 2035

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh phê duyệt chiến lược phát triển vùng Bắc cực của Nga và bảo đảm an ninh quốc gia tại khu vực đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Tàu phá băng hạt nhân Arktika của Nga dẫn đường cho tàu nghiên cứu tại Bắc Băng Dương, tháng 7-2026. Ảnh: Atomflot

Theo Interfax, chiến lược đề ra các ưu tiên gồm bảo vệ chủ quyền, tăng cường an ninh, phát triển kinh tế, sử dụng hợp lý tài nguyên và nâng cao đời sống người dân. Nga đồng thời đặt mục tiêu phát triển Hành lang vận tải xuyên Bắc cực thành tuyến vận chuyển quan trọng trong nước và có sức cạnh tranh quốc tế, theo đó nâng khối lượng hàng hóa vận chuyển qua Tuyến đường biển phương Bắc lên khoảng 110-150 triệu tấn mỗi năm vào năm 2035.

Chiến lược được triển khai theo hai giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035, chính phủ báo cáo tổng thống hằng năm về kết quả thực hiện.

Israel và Mỹ thử nghiệm hàng loạt hệ thống chống UAV

Bộ Quốc phòng Israel thông báo nước này đã phối hợp với Mỹ tổ chức đợt thử nghiệm Black Sands nhằm đánh giá các hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV). Đây là lần đầu Black Sands diễn ra tại Israel.

Theo i24NEWS, khoảng 20 hệ thống được thử nghiệm trong các tình huống mô phỏng những mối đe dọa từ UAV mà quân đội hai nước phải đối phó. Hoạt động do cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Israel phối hợp với các đơn vị quốc phòng, nghiên cứu của Mỹ triển khai. Lực lượng tham gia gồm lục quân, không quân Israel, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và các cơ quan nghiên cứu quân sự.

Israel lần đầu đăng cai các cuộc thử nghiệm chung với Mỹ về phòng thủ chống UAV. Ảnh: DDR&D Multimedia.

Theo người đứng đầu cơ quan nghiên cứu quốc phòng Israel Danny Gold, việc phối hợp giúp kết hợp kinh nghiệm tác chiến của Israel với năng lực công nghệ của phía Mỹ.

Binance gỡ bỏ toàn bộ hạn chế rút tiền do sự cố an ninh

Rạng sáng 27-11 giờ Việt Nam, sàn giao dịch tiền mã hóa Binance xác nhận đã hoàn tất khôi phục dịch vụ và gỡ bỏ toàn bộ hạn chế rút tiền được áp dụng do sự cố an ninh hồi tháng 10.

Vụ tấn công khiến khoảng 6,3 tỷ USD tiền mã hóa bị đánh cắp. Binance đã mở lại dịch vụ rút tiền theo từng đợt từ đầu tháng 11, sau khi kiểm tra an ninh và bổ sung các tài sản bị thất thoát bằng nguồn lực của công ty. Sàn cam kết tự chịu thiệt hại, không chuyển khoản tổn thất này sang người dùng.

Binance lưu ý việc rút tiền qua một số ít mạng lưới giao dịch vẫn tạm ngừng để bảo trì hoặc nâng cấp theo kế hoạch. Đây là hoạt động bảo trì thông thường, không liên quan đến quá trình khắc phục vụ tấn công. Phần dịch vụ tạm ngừng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong lượng giao dịch thông thường.

Doanh nghiệp khẳng định vẫn có đủ tài sản dự trữ để bảo đảm số dư của người dùng, đồng thời cảnh báo các thủ đoạn giả danh nhân viên hỗ trợ, yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc chuyển tài sản với lời hứa đẩy nhanh việc rút tiền.

Lạm phát lõi tại Tokyo tăng lên 2,9%

Số liệu sơ bộ do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố sáng 27-11 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tại khu vực các quận nội thành Tokyo trong tháng 11 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 2,6% của tháng 10. Chỉ số này không tính thực phẩm tươi sống nhưng vẫn bao gồm năng lượng. Đây là tháng thứ ba liên tiếp, lạm phát lõi tại Tokyo vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Giá năng lượng là nguyên nhân chính khiến lạm phát tăng nhanh. Trong tháng 11, giá điện tăng 9,5%, giá khí đốt đô thị tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/Yue Chenxing

Số liệu giá cả tại Tokyo thường được xem là chỉ báo sớm cho xu hướng lạm phát trên toàn Nhật Bản. Đây sẽ là một trong những căn cứ để BOJ cân nhắc việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 17 và 18-12.

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