Sáng 27-11, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu vực kinh doanh quần áo cũ thuộc chợ Pattavikorn, trên đường Nawamin, quận Bueng Kum, thủ đô Bangkok (Thái Lan), thiêu rụi nhiều gian hàng.

Hoả hoạn bùng phát tại chợ Pattavikorn Bangkok (Thái Lan) ngày 27-11-2026. Ảnh: THE NATION

Lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy lúc 5 giờ 3 phút tại khu vực các sạp bán quần áo cũ trong chợ Pattavikorn. Do hàng hóa dễ bắt lửa, các quầy hàng chủ yếu được dựng bằng bạt và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Theo báo The Nation, chưa có thông tin về thương vong.

Nhiều đơn vị cứu hỏa cùng lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau hơn một giờ chữa cháy.

Hỏa hoạn tại chợ Pattavikorn ở Bangkok (Thái Lan) sáng 27-11. Ảnh: THE NATION

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã đến hiện trường kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó. Đánh giá sơ bộ cho thấy khu vực kinh doanh quần áo cũ bị thiệt hại nặng nề về tài sản.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) kết hợp camera ảnh nhiệt để phát hiện nguy cơ cháy trở lại.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều gian hàng và hàng hóa tại chợ Pattavikorn. Ảnh: THE NATION

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại. Chính quyền Bangkok khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực đường Nawamin gần chợ Pattavikorn để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng xử lý hậu quả.

Pattavikorn là khu chợ đồ cũ nổi tiếng ở Bangkok, thu hút giới trẻ, những người yêu thích thời trang vintage và đồ đã qua sử dụng.

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