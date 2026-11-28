Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch trước khi đóng cửa ngày 27-11, khép lại tuần giao dịch với mức tăng tốt nhất trong 4 năm.

Giao dịch tại thị trường chứng khoán New York. Ảnh: YONHAP

Theo CNBC, chỉ số Dow Jones tăng 591,99 điểm, tương đương 1,18%, lên 50.774,94 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,6%, đạt 7.297,49 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 2,31%, lên 24.129,50 điểm. Tính chung cả tuần, Dow Jones và S&P 500 đều tăng hơn 5%. Dow Jones ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 10-2022.

Đà phục hồi được thúc đẩy chủ yếu từ nhóm cổ phiếu công nghệ, sau những phiên biến động mạnh trong tháng 11. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau khi Singapore xác nhận đang đàm phán với Washington nhằm duy trì quyền tiếp cận các loại chip bán dẫn tiên tiến của Mỹ.

Trong khi đó, giá dầu cũng tăng theo chứng khoán. Dầu WTI tăng 2,1%, lên 85,42 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 1-2027 lên 96,80 USD/thùng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các cơ sở năng lượng tại Trung Đông liên tiếp bị tấn công. Lực lượng Houthi tấn công nhà máy lọc dầu Jazan của Saudi Arabia, khiến một số hoạt động tại đây phải tạm ngừng. Iran thông báo một tàu chở dầu trúng thủy lôi gần đảo Ghanam của Oman.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng tăng khoảng 3%, lên gần 3.670 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất trong 15 tháng. Giá bạc tăng 6,5%, lên 44,25 USD/ounce.

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