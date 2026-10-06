Ngày 10-10, trao thưởng cho 15 thanh niên sống đẹp

Chiều 6-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chuỗi hoạt động cấp trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hội (15.10.1956 - 15.10.2026).

Họp báo thông tin về chuỗi hoạt động cấp Trung ương kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: MINH ANH

Các hoạt động tập trung tái hiện chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ hội, hội viên, thanh niên; thể hiện vai trò của tổ chức hội trong tập hợp, đoàn kết, chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên trong giai đoạn mới.

Trong đó, gala và lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 10-10. Dự kiến sẽ có 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc sẽ được tuyên dương tại gala.

Tiếp theo đó, lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) diễn ra vào ngày 11-10. Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng để ghi nhận những đóng góp của các thế hệ, tầng lớp thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong sự kiện này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho 70 cán bộ hội tiêu biểu, xuất sắc. Đây là giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Cùng với đó là đại nhạc hội thanh niên, dự kiến có sự tham gia của hàng ngàn đại biểu, cán bộ, hội viên, thanh niên. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến.

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